Υπόθεση εκβιασμών και «προστασίας» σε γνωστό νυχτερινό κλαμπ της Χαλκίδας. Οι «νονοί» της νύχτας τα έκαναν στην κυριολεξία «γυαλιά-καρφιά». Στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον δημοσιογράφο, Μάνο Σωτηρόπουλο μίλησε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Δύο μπράβοι μπήκαν σε νυχτερινό κέντρο στη Χαλκίδα και μέσα σε δευτερόλεπτα μετέτρεψαν τον χώρο σε γης μαδιάμ. Σκαμπό και καρέκλες εκσφενδονίστηκαν προς το μπαρ, μπουκάλια έσπασαν, η κάβα διαλύθηκε, ενώ εργαζόμενοι και θαμώνες έτρεξαν να καλυφθούν. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν και απειλές κατά του ιδιοκτήτη. Επικράτησε πανικός.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο Star: «Πουλούσαν ούτως ή άλλως προστασία - Θεωρούσαν ότι ο χώρος τους ανήκει»

Αποκλειστικά στο STAR μίλησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης: «Τα ξημερώματα Κυριακής μπαίνουν δύο Αλβανοί μέσα στο μαγαζί παραγγέλνουν τα ποτά τους. Εκσφενδονίζουν σκαμπό σπάζοντας όλη την κάβα του μαγαζιού. Φωνάζανε, ουρλιάζανε, απειλούσαν όλο τον κόσμο. Πουλούσαν ούτως ή άλλως προστασία θεωρούσα ότι ο χώρος τους ανήκει».

Οι νονοί της νύχτας προανήγγειλαν ότι θα «τινάξουν» την επιχείρηση στον αέρα. «Αύριο τελείωσες Αύριο χειροβομβίδα μέσα!», είπαν χαρακτηριστικά.

Το θράσος των κακοποιών ήταν τέτοιο που επέστρεψαν και πάλι στο μπαρ που είχαν είχαν κάνει τις προηγούμενες μέρες γυαλιά καρφιά. Οι αστυνομικοί, όμως, τους περίμεναν στη γωνία για να τους περάσουν χειροπέδες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν κατσαβίδια ενώ αντιστάθηκαν και στις αρχές για να διαφύγουν.

«Οι συλλήψεις έγιναν εφόσον δεχόμασταν πολλές απειλές. Την ώρα που βγαιναν από το μαγαζί έφτασαν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας από Αθήνα. Απείλησε και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς», προσθέτει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. «Δε φοβάμαι, ταράζεται ηρεμία της οικογένειάς μου δε φοβάμαι τις απειλές τους».

