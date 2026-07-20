Σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο που εισάγεται την Τρίτη στη Βουλή προς ψήφιση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων.

Σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε πλήρη απαγόρευση της χρήσης από ανηλίκους, το τελικό κείμενο επιτρέπει την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από την ηλικία των 17 ετών, θέτοντας όμως ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο υποχρεώσεων για τους χρήστες και τις εταιρείες που τα διαθέτουν προς πώληση ή ενοικίαση.

Τι αλλάζει στα ηλεκτρικά πατίνια

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στο ηλικιακό όριο. Πλέον, χρήση ηλεκτρικού πατινιού θα μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Μόνο όσοι είναι άνω των 17 ετών θα μπορούν πλέον να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια

Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών (ΕΠΗΟ), ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τόσο αποδεικτικό ασφάλισης όσο και έγγραφο ταυτοποίησης.

Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

σωματικές βλάβες,

θάνατο,

υλικές ζημιές που προκαλούνται από την κυκλοφορία του πατινιού,

αστική ευθύνη του οδηγού με ελάχιστο ποσό κάλυψης 50.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, για προσωπικό ατύχημα του νόμιμου οδηγού προβλέπεται ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 10.000 ευρώ για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, καθώς και για απώλεια ζωής από ατύχημα.

Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν και ασφαλιστική κάλυψη για τα πατίνια για περίπτωση ατυχήματος

Κώτσηρας: «Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Κώτσηρας εξήγησε τις βασικές αλλαγές του νομοσχεδίου.

«Πρώτον θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50χλμ, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές και τέταρτον θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν περιμένουν τις συνολικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στόχος είναι το νέο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Ηλεκτρικά πατίνια: Οι κανόνες που παραμένουν σε ισχύ

Το νέο νομοσχέδιο δεν αλλάζει τις βασικές υποχρεώσεις που ήδη ισχύουν για τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα:

η χρήση κράνους παραμένει υποχρεωτική,

απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, εκτός από λειτουργία ανοικτής ακρόασης,

δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών,

απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου,

όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινούνται σε αυτόν,

όταν δεν υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος,

κατά τη νυχτερινή κυκλοφορία είναι υποχρεωτικό το αντανακλαστικό γιλέκο,

τα πατίνια πρέπει να διαθέτουν κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

Παράλληλα, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, οι οδηγοί υποχρεούνται να κατεβαίνουν από το πατίνι και να το μετακινούν περπατώντας.

Ηλεκτρικά πατίνια: Αυστηρό πλαίσιο και για τις εταιρείες

Αλλαγές προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις που πωλούν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια.

Οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να επιβεβαιώνουν την ηλικία κάθε πελάτη μέσω έντυπου ή ψηφιακού δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης ή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας επαλήθευσης ηλικίας.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ηλικία του ενδιαφερόμενου, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις για τις εταιρείες κοινόχρηστων πατινιών, όπως ο γεωεντοπισμός των οχημάτων, ο αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας στα 25 χλμ./ώρα και η δυνατότητα αποκλεισμού κυκλοφορίας σε περιοχές που ορίζουν οι δήμοι.

Ηλεκτρικά πατίνια: Τα νέα πρόστιμα

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από αυστηρότερες κυρώσεις.

Τα βασικότερα πρόστιμα προβλέπουν:

150 ευρώ για χρήση ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών (με εξαίρεση τα ειδικά πατίνια για άτομα με αναπηρία).

350 ευρώ για κυκλοφορία σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

250 ευρώ για έλλειψη της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης.

1.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που πωλούν ή νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, αλλά ταυτόχρονα έχουν συνδεθεί και με αυξημένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.