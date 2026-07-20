Ο Άγγελος Λάτσιος σε καλοκαιρινό mood - Η νέα φωτογραφία που ξεχώρισε

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε διάφοροα στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του ναύτη Άγγελου Λάτσιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Λάτσιος βρίσκεται σε νέα φάση ζωής λόγω της στρατιωτικής του θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό.
  • Παρά τις υποχρεώσεις του, εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο του για καλοκαιρινές εξορμήσεις.
  • Διατηρεί χαμηλό προφίλ, παρά την αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς του.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία από την παραλία, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια από φίλους και ακόλουθους.
  • Διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στο στρατιωτικό καθήκον και την προσωπική του ζωή.

Σε μια εντελώς νέα φάση της ζωής του βρίσκεται ο Άγγελος Λάτσιος, καθώς η καθημερινότητά του είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θητεία του, φροντίζει να αξιοποιεί κάθε ελεύθερη στιγμή για χαλάρωση και καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Φωτογραφία του Άγγελου Λάτσιου από την ορκωμoσία του στο Ναυτικό

Φωτογραφία του Άγγελου Λάτσιου από την ορκωμoσία του στο Ναυτικό /Φωτογραφία Instagram

Ως πρωτότοκος γιος της δημοφιλούς παρουσιάστριας Ελένης Μενεγάκη και του τηλεοπτικού  στελέχους Γιάννη Λάτσιου, ο Άγγελος μεγάλωσε υπό το φως των δημοσιογραφικών προβολέων. Παρά την ευρεία αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς του, ο ίδιος επιλέγει να κρατάει χαμηλό προφίλ. Έχοντας τρεις νεότερες αδερφές, τη Λάουρα και τη Βαλέρια από τον γάμο των γονιών του, καθώς και τη Μαρίνα από τον γάμο της μητέρας του με τον Μάκη Παντζόπουλο, ο Άγγελος διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του, ενώ αποφεύγει την υπερέκθεση στα μέρα ενημέρωσης.

Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα

Σε μία από τις σπάνιες αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers του ένα στιγμιότυπο από την παραλία, δείχνοντας να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα μακριά από τη μονάδα του.

Η φωτογραφία του με μαγιό συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον των ακολούθων του, αποσπώντας πλήθος από θετικά σχόλια.

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στην ανάρτησή του ήταν φίλοι, ακόλουθοι, αλλά και συμπολεμιστές του από το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ ξεχώρισε κι η αλληλεπίδραση με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ο Άγγελος Λάτσιος φαίνεται έτσι να καταφέρνει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στο στρατιωτικό του καθήκον και την προσωπική του ζωή, απολαμβάνοντας όσο μπορεί τις μικρές αποδράσεις του φετινού καλοκαιριού.

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