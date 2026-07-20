Σε μια εντελώς νέα φάση της ζωής του βρίσκεται ο Άγγελος Λάτσιος, καθώς η καθημερινότητά του είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θητεία του, φροντίζει να αξιοποιεί κάθε ελεύθερη στιγμή για χαλάρωση και καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Φωτογραφία του Άγγελου Λάτσιου από την ορκωμoσία του στο Ναυτικό /Φωτογραφία Instagram

Ως πρωτότοκος γιος της δημοφιλούς παρουσιάστριας Ελένης Μενεγάκη και του τηλεοπτικού στελέχους Γιάννη Λάτσιου, ο Άγγελος μεγάλωσε υπό το φως των δημοσιογραφικών προβολέων. Παρά την ευρεία αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς του, ο ίδιος επιλέγει να κρατάει χαμηλό προφίλ. Έχοντας τρεις νεότερες αδερφές, τη Λάουρα και τη Βαλέρια από τον γάμο των γονιών του, καθώς και τη Μαρίνα από τον γάμο της μητέρας του με τον Μάκη Παντζόπουλο, ο Άγγελος διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του, ενώ αποφεύγει την υπερέκθεση στα μέρα ενημέρωσης.

Σε μία από τις σπάνιες αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers του ένα στιγμιότυπο από την παραλία, δείχνοντας να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα μακριά από τη μονάδα του.

Η φωτογραφία του με μαγιό συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον των ακολούθων του, αποσπώντας πλήθος από θετικά σχόλια.

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στην ανάρτησή του ήταν φίλοι, ακόλουθοι, αλλά και συμπολεμιστές του από το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ ξεχώρισε κι η αλληλεπίδραση με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ο Άγγελος Λάτσιος φαίνεται έτσι να καταφέρνει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στο στρατιωτικό του καθήκον και την προσωπική του ζωή, απολαμβάνοντας όσο μπορεί τις μικρές αποδράσεις του φετινού καλοκαιριού.