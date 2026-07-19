Δείτε όσα είπε η Ηρώ Μπέζου σε πρόσφατες δηλώσεις της/ Mega

Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου βρέθηκαν ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη για να καμαρώσουν επί σκηνής την κόρη τους Ηρώ Μπέζου η οποία πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Άλκηστις».

Η κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη έχει επιλέξει να ακολουθήσει τα χνάρια των γονιών της στην υποκριτική. Αν και προέρχεται από οικογένεια μεγάλων πρωταγωνιστών της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, η Ηρώ ουδέποτε μέχρι σήμερα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομά της και τη δημοφιλία των γονιών της.

Αυτή δεν ήταν πρώτη φορά που η Ηρώ Μπέζου εμφανίζεται στην Επίδαυρο. Το έχει κάνει άλλες τέσσερις φορές. Στο έργο αυτό, υποδύεται την κεντρική ηρωίδα, την Άλκηστις, έναν ρόλο με υψηλές δραματουργικές απαιτήσεις.

Ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη που φροντίζουν να παρακολουθούν και να στηρίζουν διακριτικά την πορεία της κόρης τους στην υποκριτική, βρέθηκαν στην Επίδαυτο για να την καμαρώσουν.

Μετά το τέλος της παράστασης επισκέφτηκαν τα καμαρίνια για να τη συγχαρούν, όπως και τον υπόλοιπο θίασο, και να φωτογραφηθούν μαζί της.

Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ

Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ/ ndp