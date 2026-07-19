Με τον κατάλληλο συνδυασμό top και παπουτσιών, το look σου μπορεί να είναι από casual μέχρι sophisticated

Υπάρχουν οι γυναίκες που περιμένουν το καλοκαίρι για να φορέσουν αποκλειστικά φορέματα, αέρινες σιλουέτες και ανάλαφρες φούστες. Και υπάρχουν κι εκείνες που νιώθουν πάντα πιο άνετα μέσα σε ένα καλοραμμένο παντελόνι. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, η φετινή σεζόν έχει πολλά να σου προτείνει.

Τα καλοκαιρινά παντελόνια εγκαταλείπουν την ιδέα του απλού basic και μετατρέπονται σε statement κομμάτια που μπορούν να απογειώσουν κάθε στιγμή της ημέρας, από τις πρωινές εμφανίσεις στην πόλη μέχρι τις διακοπές, το δείπνο δίπλα στη θάλασσα και τα καλοκαιρινά cocktails. Οι νέες γραμμές παίζουν με τους όγκους, τις αναλογίες και τις υφές, ενώ τα φυσικά υφάσματα, οι καθαρές φόρμες και οι relaxed σιλουέτες γίνονται το κλειδί για μια επίκαιρη, ανανεωμένη γκαρνταρόμπα.

Από τα oversized balloon pants μέχρι τα διαχρονικά λευκά jeans, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που θα αναβαθμίσουν τα καλοκαιρινά σου looks.

Balloon Pants

Η φαρδιά γραμμή στους γοφούς που στενεύει ελαφρά προς τον αστράγαλο δημιουργεί μια σύγχρονη σιλουέτα με ένταση και χαρακτήρα. Φοριούνται ιδανικά με εφαρμοστά tops, λευκά πουκάμισα ή minimal σανδάλια, ισορροπώντας τον όγκο με καθαρές γραμμές.

Βερμούδα

Η βερμούδα είναι το παντελόνι σε νέα, πιο καλοκαιρινή εκδοχή. Με tailored γραμμή ή πιο relaxed αναλογίες, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια της σεζόν. Φοριέται με oversized σακάκια για ένα σύγχρονο city look, με tank tops και flat sandals στις διακοπές ή με θηλυκά αξεσουάρ για μια πιο polished προσέγγιση.

Δες όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινά παντελόνια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου