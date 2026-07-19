Φέτος το καλοκαίρι, αυτά είναι τα απόλυτα «must-have» παντελόνια

Μην περιοριστείς στα αέρινα φορέματα. Ξεχώρισε με ένα 100% σύγχρονο trend

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Υπάρχουν οι γυναίκες που περιμένουν το καλοκαίρι για να φορέσουν αποκλειστικά φορέματα, αέρινες σιλουέτες και ανάλαφρες φούστες. Και υπάρχουν κι εκείνες που νιώθουν πάντα πιο άνετα μέσα σε ένα καλοραμμένο παντελόνι. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, η φετινή σεζόν έχει πολλά να σου προτείνει.

Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;

Τα καλοκαιρινά παντελόνια εγκαταλείπουν την ιδέα του απλού basic και μετατρέπονται σε statement κομμάτια που μπορούν να απογειώσουν κάθε στιγμή της ημέρας, από τις πρωινές εμφανίσεις στην πόλη μέχρι τις διακοπές, το δείπνο δίπλα στη θάλασσα και τα καλοκαιρινά cocktails. Οι νέες γραμμές παίζουν με τους όγκους, τις αναλογίες και τις υφές, ενώ τα φυσικά υφάσματα, οι καθαρές φόρμες και οι relaxed σιλουέτες γίνονται το κλειδί για μια επίκαιρη, ανανεωμένη γκαρνταρόμπα.

pants

Από τα oversized balloon pants μέχρι τα διαχρονικά λευκά jeans, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που θα αναβαθμίσουν τα καλοκαιρινά σου looks.

Balloon Pants

baloon

Η φαρδιά γραμμή στους γοφούς που στενεύει ελαφρά προς τον αστράγαλο δημιουργεί μια σύγχρονη σιλουέτα με ένταση και χαρακτήρα. Φοριούνται ιδανικά με εφαρμοστά tops, λευκά πουκάμισα ή minimal σανδάλια, ισορροπώντας τον όγκο με καθαρές γραμμές.

Βερμούδα

bermuda

Η βερμούδα είναι το παντελόνι σε νέα, πιο καλοκαιρινή εκδοχή. Με tailored γραμμή ή πιο relaxed αναλογίες, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια της σεζόν. Φοριέται με oversized σακάκια για ένα σύγχρονο city look, με tank tops και flat sandals στις διακοπές ή με θηλυκά αξεσουάρ για μια πιο polished προσέγγιση. 

Δες όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινά παντελόνια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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