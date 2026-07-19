Ανακαινίζω 2026: Oι αλλαγές για νέους δικαιούχους

Αλλαγές στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» - Ανακαινίζω 2026 φέρνει η κοινή υπουργική απόφαση 116171 ΕΞ 15-07-2026 (ΦΕΚ Β΄ 4372/16-07-2026), η οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση του Ιουνίου και διευρύνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι νέες ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες για να μπορει να είναι ελκυστικό το πρόγραμμα αφορούν αφενός τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται ότι μια κατοικία είναι ουσιαστικά κενή και αφετέρου το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την υποβολή αίτησης.

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