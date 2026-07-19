Ανακαινίζω 2026: Oι αλλαγές για νέους δικαιούχους

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του προγράμματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.07.26 , 18:04 Φωτιά στο Κορωπί - Ήχησε το 112
19.07.26 , 17:54 Ανακαινίζω 2026: Oι αλλαγές για νέους δικαιούχους
19.07.26 , 17:54 Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά, με βοήθησε να μπω στο θέατρο»
19.07.26 , 17:02 Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους
19.07.26 , 16:50 Άννα Πρέλεβιτς: Η τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της
19.07.26 , 16:11 Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της
19.07.26 , 16:00 Η τέχνη της λήθης: πώς να αφήσεις πίσω σου όσα πρέπει να ξεπεράσεις
19.07.26 , 14:54 Ματίας Λεσόρ: Ο σέντερ του Παναθηναϊκού θα γίνει μπαμπάς για τρίτη φορά
19.07.26 , 14:40 Άννα Βίσση: Στιλάτη στις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα
19.07.26 , 14:39 Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη σορό στη βαλίτσα
19.07.26 , 14:00 Φέτος το καλοκαίρι, αυτά είναι τα απόλυτα «must-have» παντελόνια
19.07.26 , 13:55 Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου με το ασθενοφόρο
19.07.26 , 13:46 Φωτιά στο Αλιβέρι της Εύβοιας και μήνυμα από το 112
19.07.26 , 13:24 Άνοιξη: Βίντεο ντοκουμέντο από εμπρησμό - Καρέ – καρέ η δράση του 50χρονου
19.07.26 , 13:17 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 20/07/2026 – 26/07/2026
Φωτιά στο Κορωπί - Ήχησε το 112
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη σορό στη βαλίτσα
Άννα Πρέλεβιτς: Η τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της
Άννα Βίσση: Στιλάτη στις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook
Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ανακαινίζω 2026: Oι Αλλαγές Για Νέους Δικαιούχους
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αλλαγές στη δράση "Ανακαίνιση Κατοικίας" με την απόφαση 116171 ΕΞ 15-07-2026.
  • Διευρύνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026.
  • Νέες ρυθμίσεις για την απόδειξη κενής κατοικίας και το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας.
  • Οι αλλαγές στοχεύουν στην αύξηση της ελκυστικότητας του προγράμματος.
  • Η απόφαση τροποποιεί την αρχική απόφαση του Ιουνίου.

Αλλαγές στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» - Ανακαινίζω 2026 φέρνει η κοινή υπουργική απόφαση 116171 ΕΞ 15-07-2026 (ΦΕΚ Β΄ 4372/16-07-2026), η οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση του Ιουνίου και διευρύνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι νέες ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες για να μπορει να είναι ελκυστικό το πρόγραμμα αφορούν αφενός τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται ότι μια κατοικία είναι ουσιαστικά κενή και αφετέρου το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την υποβολή αίτησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ 2026
 |
ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΑ: Ποια Επιδόματα Πληρώνονται Τον Ιούλιο
Οικονομια
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται μέχρι τέλος Ιουλίου
Άνοιξε Η Πλατφόρμα Για Τις 72 Δόσεις
Οικονομια
Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιοι ωφελούνται;
Θερινές Εκπτώσεις: Ανοιχτά Αύριο Κυριακή Τα Καταστήματα
Οικονομια
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα
ενοικιάζεται
Οικονομια
Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
χρήματα ευρώ
Οικονομια
Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
Φορολογικές Δηλώσεις
Οικονομια
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα μετά τις 24/7
Εφάπαξ
Οικονομια
Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού - Ποιοι θα δουν αυξήσεις
ανακαίνιση κτιρίου
Οικονομια
Ανακαινίζω 2026: Νέα κριτήρια για κλειστές κατοικίες
Επίδομα 300 Ευρώ: Οι Αλλαγές Που Εξετάζονται
Οικονομια
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top