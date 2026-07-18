Ανοίγει από σήμερα ένα νέο παράθυρο για χιλιάδες φορολογούμενους που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Η διαδικασία ενεργοποιείται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όπως προβλέπονται στον νόμο 5313/2026.

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να εξοφλήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές με ευνοϊκότερους όρους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Η δυνατότητα αφορά οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι συγκεκριμένες οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση.

Παράλληλα, όσοι είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε κάποια ρύθμιση, μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο σχήμα μόνο εφόσον η προηγούμενη ρύθμιση έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η υπαγωγή στη νέα διαδικασία προϋποθέτει φορολογική συνέπεια, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος 2024.

Οι έξι βασικές προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η αίτηση, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τυχόν προηγούμενη ρύθμιση να έχει απολεσθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Να μην υπάρχουν νέες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναν μήνα μετά την ένταξη στη ρύθμιση.

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να διασφαλίσουν ότι στη ρύθμιση θα ενταχθούν φορολογούμενοι που επιθυμούν να επανέλθουν σε καθεστώς φορολογικής συνέπειας.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myAADE

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με προθεσμία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου → Ρυθμίσεις Οφειλών → Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5313/2026.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν παράγει αποτελέσματα και ο φορολογούμενος χάνει τη δυνατότητα υπαγωγής με τη συγκεκριμένη αίτηση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Οι φοροτεχνικοί συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν πριν από την υποβολή της αίτησης ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στις φορολογικές δηλώσεις ή άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ένταξή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των ευεργετημάτων που προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες

Για πληροφορίες σχετικά με τη νέα ρύθμιση, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ.

Η τηλεφωνική γραμμή 1521 λειτουργεί χωρίς χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 έως 20:00, ενώ διαθέσιμη είναι όλο το 24ωρο και η ψηφιακή πλατφόρμα my1521, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεων και οφειλών.

Με τη νέα ρύθμιση, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δώσει μια ακόμη ευκαιρία σε όσους έχουν συσσωρεύσει παλαιά χρέη προς το Δημόσιο να τα εξοφλήσουν σταδιακά, διευκολύνοντας τόσο την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους όσο και την αύξηση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.