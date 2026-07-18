Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιοι ωφελούνται;

Πώς μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 13:50 Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
18.07.26 , 13:43 Μεγάλη φωτιά στον Κίσσαμο Χανίων - Ήχησε το 112
18.07.26 , 13:25 Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
18.07.26 , 12:53 Σάκης Κατσούλης: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στις διακοπές
18.07.26 , 12:20 Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιοι ωφελούνται;
18.07.26 , 12:15 BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα
18.07.26 , 12:08 Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
18.07.26 , 12:00 Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher
18.07.26 , 12:00 Οι οροί βιταμίνης C που μπορείς να εμπιστευθείς για ορατά αποτελέσματα
18.07.26 , 11:35 Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
18.07.26 , 11:23 ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ εξελέγη η Ρένα Δούρου
18.07.26 , 11:12 Έξοδος αδειούχων Ιουλίου: Αδιαχώρητο σε λιμάνια και ΚΤΕΛ
18.07.26 , 11:04 Πρώην παίκτρια του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της
18.07.26 , 10:14 Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα
18.07.26 , 10:11 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία - Εστάλη μήνυμα από το 112
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη
Καιρός: Τετραήμερος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42°C ο υδράργυρος;
Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Σάκης Κατσούλης: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στις διακοπές
Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look
Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανοίγει από σήμερα ένα νέο παράθυρο για χιλιάδες φορολογούμενους που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Η διαδικασία ενεργοποιείται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όπως προβλέπονται στον νόμο 5313/2026.

Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να εξοφλήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές με ευνοϊκότερους όρους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Η δυνατότητα αφορά οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι συγκεκριμένες οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση.

Ρύθμιση οφειλών ή πλειστηριασμός: Προειδοποίηση ΑΑΔΕ

Παράλληλα, όσοι είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε κάποια ρύθμιση, μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο σχήμα μόνο εφόσον η προηγούμενη ρύθμιση έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η υπαγωγή στη νέα διαδικασία προϋποθέτει φορολογική συνέπεια, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος 2024.

Οι έξι βασικές προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η αίτηση, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

ΕΦΚΑ: Αυτή είναι η ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
  • Τυχόν προηγούμενη ρύθμιση να έχει απολεσθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.
  • Να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.
  • Να μην υπάρχουν νέες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναν μήνα μετά την ένταξη στη ρύθμιση.
  • Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
  • Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να διασφαλίσουν ότι στη ρύθμιση θα ενταχθούν φορολογούμενοι που επιθυμούν να επανέλθουν σε καθεστώς φορολογικής συνέπειας.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myAADE

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με προθεσμία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Φορολογικές οφειλές: Ρύθμιση με βάση το προφίλ των οφειλετών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου → Ρυθμίσεις Οφειλών → Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5313/2026.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν παράγει αποτελέσματα και ο φορολογούμενος χάνει τη δυνατότητα υπαγωγής με τη συγκεκριμένη αίτηση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Οι φοροτεχνικοί συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν πριν από την υποβολή της αίτησης ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στις φορολογικές δηλώσεις ή άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ένταξή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των ευεργετημάτων που προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες

Για πληροφορίες σχετικά με τη νέα ρύθμιση, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ.

Η τηλεφωνική γραμμή 1521 λειτουργεί χωρίς χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 έως 20:00, ενώ διαθέσιμη είναι όλο το 24ωρο και η ψηφιακή πλατφόρμα my1521, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεων και οφειλών.

Με τη νέα ρύθμιση, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δώσει μια ακόμη ευκαιρία σε όσους έχουν συσσωρεύσει παλαιά χρέη προς το Δημόσιο να τα εξοφλήσουν σταδιακά, διευκολύνοντας τόσο την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους όσο και την αύξηση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
 |
ΡΥΘΜΙΣΗ
 |
72 ΔΟΣΕΙΣ
 |
ΑΑΔΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θερινές Εκπτώσεις: Ανοιχτά Αύριο Κυριακή Τα Καταστήματα
Οικονομια
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα
ενοικιάζεται
Οικονομια
Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
χρήματα ευρώ
Οικονομια
Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
Φορολογικές Δηλώσεις
Οικονομια
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα μετά τις 24/7
Εφάπαξ
Οικονομια
Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού - Ποιοι θα δουν αυξήσεις
ανακαίνιση κτιρίου
Οικονομια
Ανακαινίζω 2026: Νέα κριτήρια για κλειστές κατοικίες
Επίδομα 300 Ευρώ: Οι Αλλαγές Που Εξετάζονται
Οικονομια
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομια
Κομισιόν: Ενίσχυση 41 εκατ. ευρώ σε ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις
Συνταξιούχοι
Οικονομια
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top