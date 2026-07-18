Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς είναι εδώ. Από σήμερα, Σάββατο και για το επόμενο τετραήμερο η θερμοκρασίες παίρνουν την ανηφόρα, με το αποκορύφωμα να αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η θερμική «εισβολή» έρχεται από την Ιταλία και θα «χτυπήσει» τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 38 και σε μερικές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Στη Θεσσαλία, το Αγρίνιο και την Άμφισσα, αναμένεται να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του τετραημέρου, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 39°C και τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 42°C.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι περιοχές που θα θυμίσουν «καμίνι» είναι:

Λάρισα

Τρίκαλα

Λαμία

Βοιωτία

Δυτική Ελλάδα (πεδιάδες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας)

Αθήνα

Πάτρα

Θεσσαλονίκη

Στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου η κατάσταση θα είναι ελαφρώς καλύτερη, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 35°C και 37°C λόγω της ευεργετικής επίδρασης της θάλασσας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το φαινόμενο θα εξασθενήσει αισθητά μεταξύ 22 – 24 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά και να σημειώνονται βροχές στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (19/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.