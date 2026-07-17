Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού (βίντεο Star)

Η πρώτη μεγάλη έξοδος εκδρομέων βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, με τους αδειούχους του Ιουλίου να αναχωρούν σταδιακά από την Αθήνα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν εκτός πρωτεύουσας.

100.000 αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά

Συνολικά 100.000 εκδρομείς αναμένεται να ταξιδέψουν το τριήμερο από το λιμάνι του Πειραιά προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Μόνο σήμερα αναχώρησαν περίπου 30.000 επιβάτες, σε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους που έχουν καταγραφεί έως τώρα το φετινό καλοκαίρι.

Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης έχουν προγραμματιστεί 15 έκτακτα δρομολόγια σήμερα και ακόμη 10 αύριο. Τα επιπλέον ταξίδια αφορούν κυρίως προορισμούς του Αργοσαρωνικού, καθώς και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

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Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

Η αυξημένη έξοδος από την Αθήνα επηρεάζει και την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

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Καθυστερήσεις σημειώνονται στη γέφυρα Καλυφτάκη και στη Μεταμόρφωση, ενώ προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν επίσης στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο.

Η κίνηση στους δρόμους αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες, με την ολοκλήρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

