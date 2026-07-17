Βάγια Νέστορα: Η αποκάλυψη Star για την ομπρέλα & το έντυπο με την «πινέζα»

Η αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 22:03 Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες
17.07.26 , 21:56 Ο Χρήστος Μάστορας γύρισε 12 χρόνια πίσω – Το βίντεο από το Ηρώδειο
17.07.26 , 21:48 Light - Άννα Θεοδωρίδη: Οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους στις Κυκλάδες
17.07.26 , 21:40 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη
17.07.26 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 17/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 50.000.000 ευρώ
17.07.26 , 21:28 Σερβιτόρος σέρβιρε πελάτες μέσα στη θάλασσα στην Πάρο!
17.07.26 , 21:06 Βάγια Νέστορα: Η αποκάλυψη Star για την ομπρέλα & το έντυπο με την «πινέζα»
17.07.26 , 20:45 Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο
17.07.26 , 20:29 Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
17.07.26 , 20:27 Δανάη Παππά: «Κόλαση» οι πρόβες της - Ο ξέφρενος χορός της ηθοποιού
17.07.26 , 20:26 PEUGEOT 2008: Με νέο κινητήρα και χαμηλότερες τιμές
17.07.26 , 20:15 Marfin: Από αναξιοποίητα στοιχεία φτάνουν στον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ
17.07.26 , 19:10 Έξοδος καλοκαιριού: 100.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τον Πειραιά
17.07.26 , 19:04 Μπρ. Φρίκερ: Πέθανε η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο 25χρονος τέταρτος ύποπτος για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του κρησφύγετου.
  • Η δολοφονία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό και αναφορά από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν μια ομπρέλα για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που οδήγησε την Αντιτρομοκρατική σε παλαιότερη υπόθεση εμπρησμών.
  • Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά είχε στην κατοχή της έντυπο με πινέζα, που παραπέμπει σε πιθανό στόχο τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
  • Υπάρχουν δύο ομάδες κρούσης: το ζευγάρι που πραγματοποίησε την επίθεση και τρεις άνδρες που αναζητούνται.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Το παζλ της Αντιτρομοκρατικής συμπληρώνεται, καθώς στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον και ένας 25χρονος, ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που παρέλαβε τα κλειδιά του κρησφύγετου. Την ίδια ώρα, η σοκαριστική δολοφονία της 72χρονης ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, φτάνοντας μέχρι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προκαλώντας την παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 4ος κατηγορούμενος

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος συλληφθείς

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος συλληφθείς

Νέα σελίδα στην έρευνα της Αντιτρομοκρατικής άνοιξε μετά και την τέταρτη σύλληψη. Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε και ο τέταρτος κατηγορούμενος, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο 25χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα το πρωί.

Ο 25χρονος ηλεκτρολόγος βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στον κύκλο των υπόπτων.

Θεσσαλονίκη: Η αποκάλυψη του Star για την ομπρέλα που «πρόδωσε» τους δράστες 

Θεσσαλονίκη: Η αποκάλυψη του Star για την ομπρέλα που «πρόδωσε» τους δράστες 

Το λάθος των δραστών, ωστόσο, ήταν μια... ομπρέλα, όπως πρώτο αποκάλυψε το STAR. Στις 4 τα ξημερώματα, οι κάμερες κατέγραψαν το ζευγάρι να βγαίνει από το ορμητήριο κρατώντας ομπρέλα, ώστε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Αυτή ακριβώς η τακτική παρέπεμψε την Αντιτρομοκρατική σε παλαιότερη υπόθεση του 2022, που αφορούσε 28 εμπρησμούς. Ο 25χρονος ηλεκτρολόγος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών.

Νέστορα: Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση

Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν δύο ομάδες κρούσης. Η πρώτη, το ζευγάρι, που πραγματοποίησε τη φονική επίθεση και η δεύτερη, τρεις άνδρες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται. Στα χέρια της γυναίκας που συνελήφθη στα Χανιά βρέθηκε έντυπο με μία «πινέζα». Η γεωγραφική αντιστοίχιση παραπέμπει στο κτίριο της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το οποίο εξετάζεται ως πιθανός επόμενος στόχος.

Θεσσαλονίκη: Η αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Η βαναυσότητα της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική ονομαστική αναφορά στο τραγικό περιστατικό στην Ελλάδα.

«Πριν από δύο εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από το 80% του σώματός της, στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με βόμβα μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές...»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΓΚΑΖΑΚΙΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ Έπεσε Σε Λεωφορείο - 4 Τραυματίες
Ελλαδα
Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες
Eurojackpot Κλήρωση 17/7/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 17/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 50.000.000 ευρώ
σερβιτόρος στην Πάρο στη θάλασσα
Ελλαδα
Σερβιτόρος σέρβιρε πελάτες μέσα στη θάλασσα στην Πάρο!
Marfin συνδυασμός φωτογραφιών
Ελλαδα
Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
Marfin: Πώς Οι Αρχές Φτάνουν Στον Άνθρωπο Με Τη Μολότοφ
Ελλαδα
Marfin: Από αναξιοποίητα στοιχεία φτάνουν στον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ
έξοδος
Ελλαδα
Έξοδος καλοκαιριού: 100.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τον Πειραιά
Καιρός: Έρχεται Καύσωνας - Πού Θα Έχει 40αρια
Ελλαδα
Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
Βριλήσσια: Η Στιγμή Που Απομακρύνουν Τον Σκύλο Από Το Σημείο
Ελλαδα
Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης
ΟΠΕΚΕΠΕ Τυχεροπούλου
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top