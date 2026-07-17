Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Το παζλ της Αντιτρομοκρατικής συμπληρώνεται, καθώς στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον και ένας 25χρονος, ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που παρέλαβε τα κλειδιά του κρησφύγετου. Την ίδια ώρα, η σοκαριστική δολοφονία της 72χρονης ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, φτάνοντας μέχρι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προκαλώντας την παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος συλληφθείς

Νέα σελίδα στην έρευνα της Αντιτρομοκρατικής άνοιξε μετά και την τέταρτη σύλληψη. Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε και ο τέταρτος κατηγορούμενος, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο 25χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα το πρωί.

Ο 25χρονος ηλεκτρολόγος βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στον κύκλο των υπόπτων.

Θεσσαλονίκη: Η αποκάλυψη του Star για την ομπρέλα που «πρόδωσε» τους δράστες

Το λάθος των δραστών, ωστόσο, ήταν μια... ομπρέλα, όπως πρώτο αποκάλυψε το STAR. Στις 4 τα ξημερώματα, οι κάμερες κατέγραψαν το ζευγάρι να βγαίνει από το ορμητήριο κρατώντας ομπρέλα, ώστε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Αυτή ακριβώς η τακτική παρέπεμψε την Αντιτρομοκρατική σε παλαιότερη υπόθεση του 2022, που αφορούσε 28 εμπρησμούς. Ο 25χρονος ηλεκτρολόγος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν δύο ομάδες κρούσης. Η πρώτη, το ζευγάρι, που πραγματοποίησε τη φονική επίθεση και η δεύτερη, τρεις άνδρες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται. Στα χέρια της γυναίκας που συνελήφθη στα Χανιά βρέθηκε έντυπο με μία «πινέζα». Η γεωγραφική αντιστοίχιση παραπέμπει στο κτίριο της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το οποίο εξετάζεται ως πιθανός επόμενος στόχος.

Θεσσαλονίκη: Η αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Η βαναυσότητα της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική ονομαστική αναφορά στο τραγικό περιστατικό στην Ελλάδα.

«Πριν από δύο εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από το 80% του σώματός της, στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με βόμβα μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές...»