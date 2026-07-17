Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Με άρωμα καλοκαιριού η νέα ανάρτησή της

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θυμήθηκε το πρώτο καλοκαίρι με τον Γεροντιδάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράζονται στιγμές από τη σχέση τους στα social media.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και έχουν γίνει αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz.
  • Απολαμβάνουν κοινές καλοκαιρινές αποδράσεις και ταξίδια, με το περσινό καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.
  • Η Ντορέττα δημοσίευσε βίντεο από τις περσινές διακοπές τους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.
  • Οι followers τους εκφράζουν ενθουσιασμό για την ευτυχία και τη χημεία του ζευγαριού.

Μπορεί στην αρχή να κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως πλέον η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης δε διστάζουν να μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους ζωή με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

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Οι δύο ηθοποιοί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και ανυπομονούν για τις φετινές καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και από τότε οι κοινές εξορμήσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

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Τα ταξίδια και οι μικρές αποδράσεις είναι κάτι που απολαμβάνουν ιδιαίτερα, ενώ το περσινό καλοκαίρι ήταν το πρώτο που έζησαν ως ζευγάρι, δημιουργώντας αναμνήσεις που φαίνεται πως παραμένουν ξεχωριστές.

Λίγο πριν τις φετινές τους διακοπές, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκανε μια μικρή αναδρομή στο περασμένο καλοκαίρι. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές τους, με τους δυο τους να απολαμβάνουν βουτιές, παιχνίδια στην πισίνα και εντυπωσιακά ακροβατικά την ώρα που ο ήλιος δύει.

«Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι απ' τις περσινές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους followers να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το ζευγάρι και να σχολιάζουν πόσο ταιριαστοί και ευτυχισμένοι δείχνουν μαζί.

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