Μπορεί στην αρχή να κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως πλέον η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης δε διστάζουν να μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους ζωή με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Οι δύο ηθοποιοί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και ανυπομονούν για τις φετινές καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και από τότε οι κοινές εξορμήσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Τα ταξίδια και οι μικρές αποδράσεις είναι κάτι που απολαμβάνουν ιδιαίτερα, ενώ το περσινό καλοκαίρι ήταν το πρώτο που έζησαν ως ζευγάρι, δημιουργώντας αναμνήσεις που φαίνεται πως παραμένουν ξεχωριστές.

Λίγο πριν τις φετινές τους διακοπές, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκανε μια μικρή αναδρομή στο περασμένο καλοκαίρι. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές τους, με τους δυο τους να απολαμβάνουν βουτιές, παιχνίδια στην πισίνα και εντυπωσιακά ακροβατικά την ώρα που ο ήλιος δύει.

«Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι απ' τις περσινές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους followers να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το ζευγάρι και να σχολιάζουν πόσο ταιριαστοί και ευτυχισμένοι δείχνουν μαζί.