Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες

Τι λέει στο STAR ο οδηγός του λεωφορείου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση τρόλεϊ με ηλεκτρικό λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας κοντά στον σταθμό Μετρό «Πανεπιστήμιο».
  • Τέσσερις επιβάτες του τρόλεϊ τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου σπασμένου παρμπρίζ του τρόλεϊ.
  • Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται, με πιθανές αιτίες τη μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.
  • Ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου δήλωσε ότι το όχημά του ήταν ακινητοποιημένο κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση τρόλεϊ με ηλεκτρικό λεωφορείο, που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον σταθμό Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ηλεκτρικό λεωφορείο βρισκόταν σταματημένο σε στάση, όταν το τρόλεϊ που ακολουθούσε, μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβατών, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, με χαρακτηριστικότερο το σπασμένο παρμπρίζ του τρόλεϊ.

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Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτες του τρόλεϊ, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους ήταν ελαφροί και, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων πιθανή μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πρόσκρουση.

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Σε δηλώσεις του, ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου ανέφερε ότι το όχημά του ήταν ακινητοποιημένο τη στιγμή του ατυχήματος και πως αισθάνθηκε μόνο ένα ελαφρύ χτύπημα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, άκουσε τον θόρυβο της σύγκρουσης και στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι υπήρξαν ελαφρά τραυματισμένοι επιβάτες στο τρόλεϊ, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες

Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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