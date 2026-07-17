Τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση τρόλεϊ με ηλεκτρικό λεωφορείο, που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον σταθμό Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ηλεκτρικό λεωφορείο βρισκόταν σταματημένο σε στάση, όταν το τρόλεϊ που ακολουθούσε, μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβατών, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, με χαρακτηριστικότερο το σπασμένο παρμπρίζ του τρόλεϊ.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτες του τρόλεϊ, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους ήταν ελαφροί και, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων πιθανή μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πρόσκρουση.

Σε δηλώσεις του, ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου ανέφερε ότι το όχημά του ήταν ακινητοποιημένο τη στιγμή του ατυχήματος και πως αισθάνθηκε μόνο ένα ελαφρύ χτύπημα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, άκουσε τον θόρυβο της σύγκρουσης και στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι υπήρξαν ελαφρά τραυματισμένοι επιβάτες στο τρόλεϊ, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.