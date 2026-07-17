Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος - Νεκρό το σκυλάκι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
17.07.26 , 18:28 Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
17.07.26 , 18:28 Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του ανανεωμένου «Στούντιο 4»
17.07.26 , 18:21 Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
17.07.26 , 18:06 Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
17.07.26 , 17:49 Κύμα σφοδρών επιθέσεων των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν
17.07.26 , 17:49 Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
17.07.26 , 17:39 Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
17.07.26 , 17:23 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
17.07.26 , 17:08 Μητσοτάκης: Δωρεά 160 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για τα ΑΕΙ
17.07.26 , 17:03 Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
17.07.26 , 16:55 Ομάδα-έκπληξη για Μπακασέτα, τι ισχύει με τον αρχηγό του ΠΑΟ;
17.07.26 , 16:48 Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης
17.07.26 , 16:42 Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
17.07.26 , 16:39 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/72026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύματα μιας άγριας επίθεσης έπεσαν νωρίς το πρωί ένας 66χρονος με το σκυλάκι του στα Βριλήσσια από έναν μεγαλόσωμο σκύλο ο οποίος τους κατασπάραξε τραυματίζοντας θανάσιμο το ζώο και πολύ σοβαρά τον ιδιοκτήτη του

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε άνδρα έξω από φούρνο

Πιο συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ο 66χρονος περνώντας μπροστά από τον φούρνο επί της οδού Κύπρου δέχθηκε επίθεση από ένα λυκόσκυλο το οποίο ήταν δεμένο έξω από ένα φούρνο. Το σκυλί είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του προκειμένου να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. Επειδή, όμως, το λουρί δεν ήταν καλά σφιγμένο λύθηκε και το μεγαλόσωμο ζώο έμεινε ελεύθερο με αποτέλεσμα να δαγκώσει τον 66χρονο και το σκυλάκι του.

Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης

Το μικρό τετράποδο πέθανε σχεδόν ακαριαία ενώ ο 66χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται η κόρη της 48χρονης ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με το λουρί την ώρα που Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης περνούν χειροπέδες στη μητέρα της για να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. 

Βριλήσσια: Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου σε περαστικό έξω από φούρνο

Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
 |
ΣΚΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Έρχεται Καύσωνας - Πού Θα Έχει 40αρια
Ελλαδα
Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
ΟΠΕΚΕΠΕ Τυχεροπούλου
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας
Ελλαδα
Σοβαρό ατύχημα στο γκαράζ της Νομικής Σχολής Αθηνών
Βριλήσσια: Πώς Εγινέ Η Επίθεση Σκύλου Έξω Από Φούρνο;
Ελλαδα
Βριλήσσια: Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου σε περαστικό έξω από φούρνο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ελλαδα
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 8 χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό
Σαλαμίνα: Ισόβια Στην 46χρονη Που Σκότωσε Την Πεθερά Της
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Ισόβια στη 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της
Τροχαίο Χαλκιδική: Χαροπαλεύει Το 7χρονο Κοριτσάκι
Ελλαδα
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα
Ελλαδα
Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 4ος κατηγορούμενος
Βριλήσσια: Σκύλος Επιτέθηκε Σε Άνδρα Έξω Από Φούρνο
Ελλαδα
Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε άνδρα έξω από φούρνο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top