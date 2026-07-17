Θύματα μιας άγριας επίθεσης έπεσαν νωρίς το πρωί ένας 66χρονος με το σκυλάκι του στα Βριλήσσια από έναν μεγαλόσωμο σκύλο ο οποίος τους κατασπάραξε τραυματίζοντας θανάσιμο το ζώο και πολύ σοβαρά τον ιδιοκτήτη του.

Πιο συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ο 66χρονος περνώντας μπροστά από τον φούρνο επί της οδού Κύπρου δέχθηκε επίθεση από ένα λυκόσκυλο το οποίο ήταν δεμένο έξω από ένα φούρνο. Το σκυλί είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του προκειμένου να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. Επειδή, όμως, το λουρί δεν ήταν καλά σφιγμένο λύθηκε και το μεγαλόσωμο ζώο έμεινε ελεύθερο με αποτέλεσμα να δαγκώσει τον 66χρονο και το σκυλάκι του.

Το μικρό τετράποδο πέθανε σχεδόν ακαριαία ενώ ο 66χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται η κόρη της 48χρονης ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με το λουρί την ώρα που Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης περνούν χειροπέδες στη μητέρα της για να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.