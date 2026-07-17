Με έναν ξεχωριστό τρόπο, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη σπουδαία Μάρω Κοντού. Ο ηθοποιός βρίσκεται σε περιοδεία με την παράσταση «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» και στο τέλος της παράστασης στην Ηγουμενίτσα, αναφέρθηκε στην απώλεια της.

Όπως είπε, σκέφτηκε να ζητήσει ενός λεπτού σιγή για εκείνη, όμως έκρινε ότι ότι το καλύτερο θα ήταν «να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν για να μας ακούσει».

Με αυτό τον γλυκό, τρυφερό και ξεχωριστό τρόπο, τραγουδώντας όλοι μαζί το τραγούδι «Πες μου μια λέξη», θίασος και κοινό αποχαιρέτησαν τη Μάρω Κοντού.

Μάρω Κοντού - Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην πρεμιέρα του ΝΙΝΕ, το 2015/ NDP

«Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη. Μια νύχτα πολύ όμορφη. Αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, και εμείς και εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι μας, και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο, που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της μεγαλύτερης.

Σκεφτήκαμε να ζητούσαμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοψιθυρίσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά μαζί θα το πούμε για να μας ακούσει», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο βίντεο. Αμέσως μετά, τραγουδούν όλοι «Πες μου μια λέξη» από την ταινία του 1961, «Αλίμονο στους νέους».

O ίδιος δημοσίευσε το εν λόγω απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με την εξής λεζάντα: «Για σένα Μάρω !! Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά!!!».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε μια στενή σχέση με τη Μάρω Κοντού. Συνεργάστηκαν πριν από 10 χρόνια στο θέατρο, στο μιούζικαλ ΝΙΝΕ κι έκτοτε, είχαν διατηρήσει μια πολύ βαθιά σχέση αγάπης. Ο ίδιος τη χαρακτήρισε «μητέρα αρχόντισσα» σε ανάρτησή του.

«Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα ... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... Θα μου λείψουν τα μηνύματά σου κι οι ευχές σου με το που άλλαζε ο χρόνος 00:05. Καλό σου ταξίδι μητέρα!», είχε γράψει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, τη μέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της.