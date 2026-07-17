Βελμάρ: Νέα προνομιακά προγράμματα SEAT και CUPRA

Η Βελμάρ ανακοινώνει τα νέα προωθητικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT και CUPRA, τα οποία ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου 2026, προσφέροντας σημαντικά οφέλη και επιπλέον εκπτώσεις σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Επιπλέον προσφέρονται νέα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα νέα μοντέλα SEAT και CUPRA, σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον πελάτη και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου.

Πιο συγκεκριμένα διατίθεται το SEAT IBIZA με όφελος έως 1.000€, ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και ισχύει αποκλειστικά για τα διαθέσιμα οχήματα μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Για το δημοφιλές SUV της SEAT, το SEAT ARONA διατίθεται με όφελος 500€ σε όλες τις εκδόσεις. Το ιδιαίτερα αποδοτικό SEAT Leon Plug-in Hybrid διατίθεται με προωθητικό όφελος έως 4.000€ για όσους επιθυμούν προηγμένη υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση και σπορ χαρακτήρα.

Για τους φίλους των υψηλών επιδόσεων, η Βελμάρ προτείνει ετοιμοπαράδοτα CUPRA Formentor με όφελος απόκτησης 2.000€.