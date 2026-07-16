Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Είναι ήδη διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.07.26 , 21:57 Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την Ξένια
16.07.26 , 21:52 Δύσκολες ώρες για την Κρις Τζένερ – Πέθανε η μητέρα της
16.07.26 , 21:41 Νέστορα: Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση
16.07.26 , 21:40 Δένδιας από το Σίδνεϊ: Η Ευρώπη καλείται να αλλάξει τη νοοτροπία της
16.07.26 , 21:06 Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε
16.07.26 , 20:54 ΟΠΕΚΕΠΕ: Tο φθινόπωρο σε δίκη οι εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ
16.07.26 , 20:50 Προβόπουλος για Marfin: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα οι 200 φωτογραφίες
16.07.26 , 20:47 Αμαλία Κωστοπούλου: Η μεγάλη αλλαγή στο Instagram μετά τον γάμο της
16.07.26 , 20:21 Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση
16.07.26 , 20:12 Ιστορικό ντοκουμέντο Marfin: H στιγμή της πρώτης έκρηξης
16.07.26 , 19:51 Πανεπιστήμια απέναντι στο ΑΙ: Απαγορεύουν τους φορητούς υπολογιστές
16.07.26 , 19:25 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη, Β. Αιγαίο
16.07.26 , 19:10 Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της έχει μεγαλώσει πολύ - Η πόζα στη Μήλο
16.07.26 , 19:02 Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων
16.07.26 , 18:47 Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της έχει μεγαλώσει πολύ - Η πόζα στη Μήλο
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
Αμαλία Κωστοπούλου: Η μεγάλη αλλαγή στο Instagram μετά τον γάμο της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Hyundai παρουσίασε το INSTER Lounge, την κορυφαία έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής πρότασής της μάρκας στην κατηγορία Α, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία των INSTER και INSTER Cross. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες στη μικρότερη κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, το INSTER Lounge προσφέρει νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου στη συμπαγή ηλεκτρική κινητικότητα. Με πολυτελή και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένα υλικά και ιδιαίτερα ευέλικτη διαρρύθμιση καμπίνας, προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη και προσωπική εκδοχή του INSTER.

Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Το INSTER Lounge εξοπλίζεται με ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών και χαρακτηριστικών άνεσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ψηφιακός πίνακας οργάνων αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν εύχρηστη λειτουργία και ενισχυμένη υποστήριξη κατά την οδήγηση.

Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Βασίζεται στα πλεονεκτήματα του INSTER, ενισχύοντας την άνεση, τον σχεδιασμό και την ποιότητα στο εσωτερικό του, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την αποδοτικότητα. Εσωτερικό premium αισθητικής, επικεντρωμένο στην ιδέα ενός «προσωπικού χώρου».· Επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα και δέρμα.· Ευέλικτη καμπίνα με πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και προσαρμόσιμη διάταξη.· Νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint.· Αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και ασημί πλαϊνά προστατευτικά.· Διαθέσιμο με 84 kW (115 ίπποι) και μπαταρία 49 kWh· Αυτονομία: Αστικός Κύκλος :493 χιλιόμετρα.Συνδυαστικός Κύκλος : ~360 χιλιόμετρα (WLTP)

Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Η νέα μάσκα και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, σε συνδυασμό με τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προσδίδουν μια πιο δυναμική και σίγουρη εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά ασημί πλαϊνά προστατευτικά και οι προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύεται και από τη νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, η οποία παρουσιάζεται αποκλειστικά με το INSTER Lounge. Σε συνδυασμό με τους ειδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και τα υλικά του εσωτερικού, δημιουργείται μια πιο προσωπική και σχεδιαστικά ξεχωριστή ταυτότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία αναβαθμίζουν το INSTER Lounge πέρα από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας Α, συνδυάζοντας ιδιαίτερο σχεδιασμό με μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική.

Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Το INSTER Lounge προσφέρεται σε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα εξωτερικών χρωματισμών. Εκτός από τη νέα και ιδιαίτερα ξεχωριστή απόχρωση Glow Mint, η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα χρώματα : Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki και Abyss Black Pearl.Για το εσωτερικό, η Hyundai προσφέρει έναν αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Dark Grey και Mint Green, με λεπτομέρειες Glow Mint.

Η παραγωγή του INSTER Lounge ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 και η εμπορική του διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελληνική αγορά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
 |
HYUNDAI INSTER LOUNGE
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων
Αυτοκινητο
Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων
Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
Αυτοκινητο
Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
Renault Captur και Austral: Τώρα με όφελος έως 4400 ευρώ
Αυτοκινητο
Renault Captur και Austral: Τώρα με όφελος έως 4400 ευρώ
Pirelli: Η Formula 1 αντιμετωπίζει εξετάσεις στο Spa
Αυτοκινητο
Pirelli: Η Formula 1 αντιμετωπίζει εξετάσεις στο Spa Francorchamps
Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Αυτοκινητο
Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
Αυτοκινητο
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
Αυτοκινητο
Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
Αυτοκινητο
MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Αυτοκινητο
Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top