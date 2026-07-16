Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση

Η Hyundai παρουσίασε το INSTER Lounge, την κορυφαία έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής πρότασής της μάρκας στην κατηγορία Α, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία των INSTER και INSTER Cross. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες στη μικρότερη κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, το INSTER Lounge προσφέρει νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου στη συμπαγή ηλεκτρική κινητικότητα. Με πολυτελή και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένα υλικά και ιδιαίτερα ευέλικτη διαρρύθμιση καμπίνας, προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη και προσωπική εκδοχή του INSTER.

Το INSTER Lounge εξοπλίζεται με ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών και χαρακτηριστικών άνεσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ψηφιακός πίνακας οργάνων αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν εύχρηστη λειτουργία και ενισχυμένη υποστήριξη κατά την οδήγηση.

Βασίζεται στα πλεονεκτήματα του INSTER, ενισχύοντας την άνεση, τον σχεδιασμό και την ποιότητα στο εσωτερικό του, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την αποδοτικότητα. Εσωτερικό premium αισθητικής, επικεντρωμένο στην ιδέα ενός «προσωπικού χώρου».· Επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα και δέρμα.· Ευέλικτη καμπίνα με πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και προσαρμόσιμη διάταξη.· Νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint.· Αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και ασημί πλαϊνά προστατευτικά.· Διαθέσιμο με 84 kW (115 ίπποι) και μπαταρία 49 kWh· Αυτονομία: Αστικός Κύκλος :493 χιλιόμετρα.Συνδυαστικός Κύκλος : ~360 χιλιόμετρα (WLTP)

Η νέα μάσκα και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, σε συνδυασμό με τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προσδίδουν μια πιο δυναμική και σίγουρη εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά ασημί πλαϊνά προστατευτικά και οι προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύεται και από τη νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, η οποία παρουσιάζεται αποκλειστικά με το INSTER Lounge. Σε συνδυασμό με τους ειδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και τα υλικά του εσωτερικού, δημιουργείται μια πιο προσωπική και σχεδιαστικά ξεχωριστή ταυτότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία αναβαθμίζουν το INSTER Lounge πέρα από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας Α, συνδυάζοντας ιδιαίτερο σχεδιασμό με μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική.

Το INSTER Lounge προσφέρεται σε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα εξωτερικών χρωματισμών. Εκτός από τη νέα και ιδιαίτερα ξεχωριστή απόχρωση Glow Mint, η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα χρώματα : Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki και Abyss Black Pearl.Για το εσωτερικό, η Hyundai προσφέρει έναν αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Dark Grey και Mint Green, με λεπτομέρειες Glow Mint.

Η παραγωγή του INSTER Lounge ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 και η εμπορική του διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελληνική αγορά.