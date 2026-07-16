Ιστορικό ντοκουμέντο Marfin: H στιγμή της πρώτης έκρηξης

Έτρεχαν να σωθούν οι εργαζόμενοι στην τράπεζα

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Marfin ιστορικό ντοκουμέντο: H στιγμή της πρώτης έκρηξης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιεύθηκε ιστορικό ντοκουμέντο από τον φονικό εμπρησμό στη Marfin, που κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου.
  • Η επίθεση έγινε με ρίψη μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια πορείας ενάντια στα μέτρα λιτότητας.
  • Στις 14:07 επικράτησε πανικός στο κατάστημα, με τους υπαλλήλους να προσπαθούν να διαφύγουν από την έξοδο.
  • Οι υπάλληλοι εγκλωβίστηκαν και τελικά διέφυγαν μέσω φωταγωγού, σπάζοντας πλέγμα για να ανέβουν στη στέγη.
  • Η στιγμή της πρώτης έκρηξης καταγράφηκε, γεμίζοντας τον χώρο με καπνούς.

Iστορικής αξίας ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα από τη στιγμή του φονικού εμπρησμού στη Marfin, που κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα, εκ των οποίων μία έγκυος.  Σύμφωνα με το protothema.gr είναι η στιγμή που το κατάστημα της τράπεζας τυλίγεται στις φλόγες μετά τη ρίψη μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων. 

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O αστυνομικός συντάκτης του Star Aλέξανδρος Γύγος περιέγραψε τις εικόνες. 

Marfin: Οι υπάλληλοι τρέχουν να σωθούν

Marfin: Οι υπάλληλοι τρέχουν να σωθούν 

Όπως ανέφερε, στις 14:07 το μεσημέρι, επικρατεί πανικός στο κατάστημα. Όσοι βρίσκονται στον γκισέ με σπασμωδικές κινήσεις φεύγουν τρέχοντας – δεν μπορούν να πλησιάσουν την έξοδο γιατί ήδη οι δράστες έχουν σπάσει την τζαμαρία και έχουν πέσει οι πρώτες μολότοφ. Είναι η στιγμή που απεικονίζεται η πρώτη έκρηξη. Ο χώρος μέσα δευτερόλεπτα γεμίζει καπνούς και η εικόνα μαυρίζει. 

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Στους υπαλλήλους επικρατεί αμηχανία. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας βρίσκονται εντός του καταστήματος με το βλέμμα τους, ωστόσο, να είναι στραμμένο προς την έξοδο του καταστήματος, αφού απ’ έξω στην οδό Σταδίου ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Είχαν περάσει λίγα μόλις λεπτά απ’ όταν ομάδα κουκουλοφόρων είχε αποσπαστεί από την πορεία και είχε αρχίσει να επιτίθεται προς το κατάστημα προσπαθώντας να σπάσει τη τζαμαρία. 

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Ο εγκλωβισμός των εργαζομένων στην τράπεζα και η διαφυγή από τον φωταγωγό 

Στο βίντεο ένας υπάλληλος εμφανίζεται να γυρνάει πίσω για να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο και ακολουθεί τρέχοντας τους υπολοίπους.

Ιστορικό ντοκουμέντο Marfin: H στιγμή της πρώτης έκρηξης

Marfin: Εργαζόμενος επιστρέφει για να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο και ακολουθεί τρέχοντας τους υπολοίπους

Οι περισσότεροι υπάλληλοι στοιβάχτηκαν στον μικρό φωταγωγό που επικοινωνούσε μέσω πλέγματος με την ταράτσα, το οποίο πλέγμα ένας εξ αυτών κατάφερε και έσπασε. Στη συνέχεια αναρριχήθηκαν από τον φωταγωγό στη στέγη, απ' όπου πήδηξαν σε διπλανό κτίριο σπάζοντας τη τζαμαρία του με καδρόνι.


 

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