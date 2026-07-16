Βίντεο για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Σε μια συμβολική, αλλά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση προχώρησε η Αμαλία Κωστοπούλου λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στο Κάστρο της Πύλου.

Η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποφάσισε να υιοθετήσει το επώνυμο του συζύγου της. Στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram πλέον εμφανίζεται ως Amalia Medgwell, αφήνοντας πίσω το επίθετο με το οποίο έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό.

Το Instagram της Αμαλίας Κωστοπούλου, όπως είναι τώρα!

Η αλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο της νέας ζωής που χτίζει με τον σύζυγό της στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας.

Ο λαμπερός γάμος τους στη Μεσσηνία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε λίγο αργότερα, η Αμαλία Κωστοπούλου μετέφερε το κλίμα χαράς και συγκίνησης που επικρατούσε.

Η Αμαλία Κωστοπούλου γνώρισε τον εκλεκτό της καρδιάς της στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει τον έρωτά του με διακριτικότητα, με την Αμαλία να μοιράζεται μόνο λίγες προσωπικές στιγμές στα social media.

Μετά από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, ο γνωστός επιχειρηματίας τής έκανε πρόταση γάμου, με την ίδια να μοιράζεται τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αμαλία & Τζέικ Μέντγουελ

Οι δυο τους παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 30 Μαΐου τελέστηκε ο θρησκευτικός τους γάμος στην πατρίδα της νύφης.