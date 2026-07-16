Αμαλία Κωστοπούλου: Η μεγάλη αλλαγή στο Instagram μετά τον γάμο της

Το προφίλ της δεν είναι πια το ίδιο!

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Βίντεο για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου υιοθέτησε το επώνυμο του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ, στο Instagram.
  • Η αλλαγή έγινε λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους στο Κάστρο της Πύλου.
  • Το ζευγάρι ζει τώρα στο Τέξας και επιλέγει να διατηρεί τη σχέση του διακριτική.
  • Ο γάμος τους περιλάμβανε πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ και θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα στις 30 Μαΐου.
  • Η Αμαλία μοιράζεται περιορισμένες προσωπικές στιγμές στα social media.

Σε μια συμβολική, αλλά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση προχώρησε η Αμαλία Κωστοπούλου λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στο Κάστρο της Πύλου.

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Η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποφάσισε να υιοθετήσει το επώνυμο του συζύγου της. Στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram πλέον εμφανίζεται ως Amalia Medgwell, αφήνοντας πίσω το επίθετο με το οποίο έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό. 

Το Instagram της Αμαλίας Κωστοπούλου, όπως είναι τώρα!

Το Instagram της Αμαλίας Κωστοπούλου, όπως είναι τώρα!

Η αλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο της νέας ζωής που χτίζει με τον σύζυγό της στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας.

Ο λαμπερός γάμος τους στη Μεσσηνία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε λίγο αργότερα, η Αμαλία Κωστοπούλου μετέφερε το κλίμα χαράς και συγκίνησης που επικρατούσε.

Η Αμαλία Κωστοπούλου γνώρισε τον εκλεκτό της καρδιάς της στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει τον έρωτά του με διακριτικότητα, με την Αμαλία να μοιράζεται μόνο λίγες προσωπικές στιγμές στα social media.

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Μετά από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, ο γνωστός επιχειρηματίας τής έκανε πρόταση γάμου, με την ίδια να μοιράζεται τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αμαλία & Τζέικ Μέντγουελ

Αμαλία & Τζέικ Μέντγουελ 

Οι δυο τους παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 30 Μαΐου τελέστηκε ο θρησκευτικός τους γάμος στην πατρίδα της νύφης.

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ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΖΕΙΚ ΜΕΝΤΓΟΥΕΛ
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