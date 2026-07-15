Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»

Και ποιοι δικαιούνται έως 600 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 20:13 Αποκάλυψη STAR: Η 46χρονη επέστρεψε και κοιτούσε τη Marfin να καίγεται
15.07.26 , 20:09 Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
15.07.26 , 19:59 Χαλκιδική: Γυναίκα και βρέφος ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις μετά από τροχαίο
15.07.26 , 19:34 Υποχωρεί η τιμή του χρυσού
15.07.26 , 19:29 Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του
15.07.26 , 19:15 Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
15.07.26 , 18:40 First Dates η επιστροφή! Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα;
15.07.26 , 18:39 Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κατά κύματα
15.07.26 , 18:39 Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση
15.07.26 , 17:27 Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη του 2027
15.07.26 , 17:05 Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
15.07.26 , 17:03 Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου - 112 για εκκένωση δύο περιοχών
15.07.26 , 16:46 Μία γυναίκα νεκρή από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη
15.07.26 , 16:00 Οι διαφορές που θα δεις στη φυσική σου κατάσταση, με συμπλήρωμα ενδυνάμωσης
15.07.26 , 15:56 Marfin: Το περιεχόμενου του περιβόητου «ανώνυμου» e-mail
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Χαλκιδική: Γυναίκα και βρέφος ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις μετά από τροχαίο
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 οι δικαιούχοι του προγράμματος (βίντεο Action24)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.
  • Η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη σύντομα.
  • Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.
  • Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία των δικαιούχων και την περίοδο διακοπών.

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς χιλιάδες πολίτες περιμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Παρότι το υπουργείο Τουρισμού δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία έναρξης, οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο. Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2026
 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2027
 |
NEWPOST.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

χρυσός
Οικονομια
Υποχωρεί η τιμή του χρυσού
Ανακαίνιση Κατοικίας: Αλλαγές Σε Κριτήρια Για Κλειστά Σπίτια
Οικονομια
Ανακαίνιση Κατοικίας: Αλλαγές στα κριτήρια για τα κλειστά σπίτια
Ενεργοποιήθηκαν Εκπτώσεις Διυλιστηρίων Σε Βενζίνη-Πετρέλαιο
Οικονομια
Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο
ΔΥΠΑ
Οικονομια
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
ευρώ χρήματα
Οικονομια
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
ΕΦΚΑ
Οικονομια
Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι θα λάβουν έως 12.000 ευρώ
ακίνητα
Οικονομια
Ενοίκιο: Τι είναι και τι καλύπτει η εγγύηση μισθώματος
Νέα Καλοκαιρινή Προωθητική Ενέργεια Από Την AVIN
Οικονομια
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
Ξεκινούν Σήμερα 13/7 Οι Θερινές Εκπτώσεις
Οικονομια
Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα – Ανοιχτά την Κυριακή τα μαγαζιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top