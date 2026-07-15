Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς χιλιάδες πολίτες περιμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Παρότι το υπουργείο Τουρισμού δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία έναρξης, οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο. Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

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