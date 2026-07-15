Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, θολώνοντας παράλληλα τις προοπτικές για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,7%, στα 4.027,49 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα άνω του 2% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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