Υποχωρεί η τιμή του χρυσού

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για πληθωρισμό

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Πηγή: dnews.gr, φωτογραφία AP Images, βίντεο ALPHA
Πτώση του χρυσού μετά από ιστορικό ράλι ανόδου (βίντεο αρχείου ALPHA)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτώση των τιμών του χρυσού κατά 0,7% την Τετάρτη, στα 4.027,49 δολάρια ανά ουγγιά.
  • Η πτώση συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
  • Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις προοπτικές των αμερικανικών επιτοκίων.
  • Προηγούμενη συνεδρίαση είχε άλμα άνω του 2% στην τιμή του χρυσού.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, θολώνοντας παράλληλα τις προοπτικές για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,7%, στα 4.027,49 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα άνω του 2% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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