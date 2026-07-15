Νέα αποκάλυψη - φωτιά για την κατηγορουμένη της υπόθεσης της Marfin που συνελήφθη στο Λονδίνο. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη παρουσιαζουν πώς αντέδρασαν οι κατηγορούμενοι για την επίθεση στη Marfin τη στιγμή που οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, υπάρχει μια κομβική μαρτυρία για την 46χρονη γυναίκα. Ενώ η τράπεζα είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες και όλοι οι συμμετέχοντες στην επίθεση είχαν τραπεί σε φυγή, εκείνη, ενώ αρχικά τους είχε ακολουθήσει, επέστρεψε στο σημείο.

Όπως καταθέτει μάρτυρας, η γυναίκα στάθηκε μπροστά στη φλεγόμενη τράπεζα. Κοίταξε για λίγο το κτίριο που καιγόταν από άκρη σε άκρη και, αφού είδε τον απόλυτο τρόμο, γύρισε την πλάτη της και έφυγε οριστικά. Αυτό ακριβώς το πρόσωπο αναμένεται πλέον να πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Σύμφωνα με πηγές, μέσα στις επόμενες ημέρες –πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται– αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή της από το Λονδίνο.

Την ίδια ώρα όμως, τεράστια εντύπωση έχει προκαλέσει στα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών η στάση που κράτησαν οι 42χρονοι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των εφόδων. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στα σπίτια τους και τους ανακοίνωσαν ευθέως: «Συλλαμβάνεστε για την υπόθεση της Marfin», η αντίδρασή τους ήταν η απόλυτη, παγωμένη σιωπή. Δεν αντέδρασαν, δεν ρώτησαν καν «γιατί;». Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, άπλωσαν σιωπηλά τα χέρια τους, δέχτηκαν τις χειροπέδες και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, χωρίς να βγάλουν απολύτως καμία άχνα.