Κυψέλη: Τι λέει η «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές στα κτίρια

Εικόνες που τρομάζουν στην οδό Σκοπέλου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κυψέλη, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες εμφανίζουν ρωγμές λόγω των υπόγειων εργασιών για την κατασκευή του Μετρό.
  • Η υπόθεση έχει περάσει στη Δικαιοσύνη, με έρευνα για τις αιτίες και τις ευθύνες των υπευθύνων.
  • Η «Ελληνικό Μετρό» παραδέχεται προβλήματα, αλλά διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα και ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας στα κτίρια.
  • Έκτακτη σύσκεψη προγραμματίζεται στο Δημαρχείο Αθηναίων για ενημέρωση και αποκατάσταση ζημιών.
  • Η κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό συνεχίζεται με παρακολούθηση και μέτρα αποκατάστασης.

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς τουλάχιστον είκοσι πολυκατοικίες παρουσιάζουν εμφανείς ρωγμές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις υπόγειες εργασίες για την κατασκευή του Μετρό.

Το ζήτημα λαμβάνει πλέον επίσημες διαστάσεις, καθώς πέρα από τις τεχνικές αστοχίες, η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται έκτακτες θεσμικές συναντήσεις για την εξεύρεση λύσης.

Κυψέλη: Ρωγμές σε δεκάδες πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα

Κυψέλη: Εικόνες που τρομάζουν στην οδό Σκοπέλου

Κυψέλη: Εικόνες που τρομάζουν στην οδό Σκοπέλου

Η κάμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαραντάκος βρέθηκαν στην περιοχή, αποτυπώνοντας την έκταση του προβλήματος. Οι εικόνες από την οδό Σκοπέλου είναι ενδεικτικές της κατάστασης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες:

  • Διαδοχικές ρωγμές στους εξωτερικούς τοίχους και τις προσόψεις των κτιρίων.
  • Καθημερινός φόβος των ενοίκων για την ασφάλεια των σπιτιών τους.
  • Πάνω από 20 κτίρια στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί με ανάλογες ζημιές.

Κυψέλη: Η επίσημη τοποθέτηση της «Ελληνικό Μετρό»

Κυψέλη: Η επίσημη τοποθέτηση της «Ελληνικό Μετρό»

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες, η «Ελληνικό Μετρό» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία επιχειρεί να καθησυχάσει τους κατοίκους, προβαίνοντας ωστόσο σε μια παραδοχή που προκαλεί ερωτήματα για τις αρχικές μελέτες του έργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

• συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

• προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

Έκτακτη σύσκεψη στον Δήμο Αθηναίων

Έκτακτη σύσκεψη στον Δήμο Αθηναίων

Οι εξελίξεις τρέχουν σε διπλό μέτωπο. Για αύριο στις 12:00 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί κρίσιμη, έκτακτη συνάντηση στο Δημαρχείο Αθηναίων.

Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» και μεγάλη αντιπροσωπεία των κατοίκων της Κυψέλης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και τις αποκαταστάσεις των ζημιών.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση περνάει το κατώφλι των δικαστικών αρχών, καθώς έχει ήδη σχηματιστεί σχετικός φάκελος από τον εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει σε βάθος τα αίτια της καταστροφής και τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων.

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