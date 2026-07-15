Το First Dates, με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, επιστρέφει με νέα επεισόδια κι αυτή είναι μια πολύ μικρή γεύση από όσα θα δούμε να συμβαίνουν στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο.

Το υποψήφιο ζευγάρι που αποκαλύφθηκε στο βίντεο φαίνεται πως πληροί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης σχέσης. Αυτό δεν είναι άλλο από την επικοινωνία.

Το ρήμα healάρω είναι η λέξη που πρωταγωνιστεί στην κουβέντα τους τους. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, η ελληνική σημασία του healάρω είναι «θεραπεύομαι συναισθηματικά» ή, εναλλακτικά, «κλείνω τις πληγές μου».

Στο First Dates σημασία έχει να μιλάς τη γλώσσα του έρωτα!

Βλέποντάς τους να συζητούν μεταξύ τους, ένα ερώτημα ταλανίζει τους τηλεθεατές: αν, εκτός από την ίδια γλώσσα, μιλούν και τη γλώσσα του έρωτα.

Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

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