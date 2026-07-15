First Dates η επιστροφή! Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα;

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια που έρχονται στο Star!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 19:15 Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
15.07.26 , 18:40 First Dates η επιστροφή! Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα;
15.07.26 , 18:39 Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κατά κύματα
15.07.26 , 18:39 Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση
15.07.26 , 17:27 Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη του 2027
15.07.26 , 17:05 Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
15.07.26 , 17:03 Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου - 112 για εκκένωση δύο περιοχών
15.07.26 , 16:46 Μία γυναίκα νεκρή από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη
15.07.26 , 16:00 Οι διαφορές που θα δεις στη φυσική σου κατάσταση, με συμπλήρωμα ενδυνάμωσης
15.07.26 , 15:56 Marfin: Το περιεχόμενου του περιβόητου «ανώνυμου» e-mail
15.07.26 , 15:49 Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
15.07.26 , 15:45 Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά
15.07.26 , 15:35 Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
15.07.26 , 15:25 Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
15.07.26 , 15:24 Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Μία γυναίκα νεκρή από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη
Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει με νέα επεισόδια και παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Το υποψήφιο ζευγάρι δείχνει να έχει καλή επικοινωνία, βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης σχέσης.
  • Η λέξη 'healάρω' αναφέρεται στη συναισθηματική θεραπεία και είναι κεντρική στη συζήτησή τους.
  • Η εκπομπή υπόσχεται περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις και ευκαιρίες για αγάπη.
  • Κάντε κράτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά.

Το First Dates, με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, επιστρέφει με νέα επεισόδια κι αυτή είναι μια πολύ μικρή γεύση από όσα θα δούμε να συμβαίνουν στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο.

First Dates: «Είμαστε lovers, είμαστε date τρελαμένο»!

Το υποψήφιο ζευγάρι που αποκαλύφθηκε στο βίντεο φαίνεται πως πληροί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης σχέσης. Αυτό δεν είναι άλλο από την επικοινωνία.

Το ρήμα healάρω είναι η λέξη που πρωταγωνιστεί στην κουβέντα τους τους. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, η ελληνική σημασία του healάρω είναι «θεραπεύομαι συναισθηματικά» ή, εναλλακτικά, «κλείνω τις πληγές μου».

Στο First Dates σημασία έχει να μιλάς τη γλώσσα του έρωτα!

Στο First Dates σημασία έχει να μιλάς τη γλώσσα του έρωτα!

Βλέποντάς τους να συζητούν μεταξύ τους, ένα ερώτημα ταλανίζει τους τηλεθεατές: αν, εκτός από την ίδια γλώσσα, μιλούν και τη γλώσσα του έρωτα.

Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates

Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση ΕΔΩ!

Ή κάλεσε στο 212-2127334!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γρηγόρης Αρναούτογλου
Media
Απίθανη μεταμόρφωση Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ντύθηκε αρχαίος Έλληνας
Νέες Τηλεοπτικές Σειρές: Όσες Θα Δούμε Το 26/27
Media
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
Media
Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
Ζαχαρέα: Πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν - Το backstage βίντεο
Media
Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν
GNTM 4: Η Όλγα Από Το Μόναχο
Media
GNTM Όλγα: «H Iσμήνη δε με συμπάθησε»
Ταινία Online: Δες «12 Δυνατοί (12 Strong)» Έως Και Τις 19/7
Media
«12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 19/7
«Mega Σαββατοκύριακο»
Media
Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM
Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία Για Το Live News
Media
Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top