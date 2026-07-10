First Dates: «Είμαστε lovers, είμαστε date τρελαμένο»!

Μονόδρομος το δεύτερο ραντεβού!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρώτη εντύπωση καθόρισε την έκβαση του ραντεβού μεταξύ Αντώνη και Λυδίας στο First Dates.
  • Η Λυδία εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του Αντώνη, ενώ εκείνος της είπε ότι τα μωβ μαλλιά της της πηγαίνουν.
  • Η συζήτησή τους περιλάμβανε ζώδια και γλώσσα της νεολαίας, με τη Λυδία να διδάσκει τον Αντώνη.
  • Αποφάσισαν να προγραμματίσουν δεύτερο ραντεβού, με τον Αντώνη να δηλώνει ότι του αρέσει η Λυδία.
  • Η Λυδία έκανε χιούμορ ζητώντας δαχτυλίδι, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους.

Η πρώτη εντύπωση, λένε, ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του ραντεβού και, στην περίπτωση του Αντώνη και της Λυδίας, το ρητό αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Μια ατάκα της Λυδίας ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς ότι το First Dates και η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκαναν πάλι τα μαγικά τους!

First Dates: Ο Νίκος προτιμά την αδελφή της Όλγας

First Dates: Άκρως θετική η πρώτη εντύπωση της Λυδίας για τον Αντώνη

First Dates: Άκρως θετική η πρώτη εντύπωση της Λυδίας για τον Αντώνη

«Μόλις τον είδα, είπα "εντάξει, οκ, είναι κούκλος"», είπε. Ο Αντώνης είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ μαζί της, που δεν παραξενεύτηκε με τα μωβ μαλλιά της. Αντιθέτως, είπε πως της πήγαιναν.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο εδώ

First Dates: Το hair look της Λυδίας πέρασε την έγκριση του Αντώνη

First Dates: Το hair look της Λυδίας πέρασε την έγκριση του Αντώνη

Η συζήτησή τους ξεκίνησε από τα ζώδια και κατέληξε με την 25χρονη να κάνει μαθήματα στον 30χρονο Κρητικό, ο οποίος δυσκολευόταν να κατανοήσει τη γλώσσα της νεολαίας και είχε πολλές άγνωστες λέξεις στο λεξιλόγιό του.

First Dates: Οι άγνωστες λέξεις του Αντώνη

First Dates: Οι άγνωστες λέξεις του Αντώνη

Μετά το τέλος του ρομαντικού δείπνου τους, οι δυο τους αποφάσισαν πως το δεύτερο ραντεβού ήταν μονόδρομος!

«Ναι, μου αρέσεις, γι' αυτό και είμαι εδώ. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας», αποκάλυψε ο Αντώνης. Ακούγοντας τα λόγια του, εκείνη άπλωσε το χέρι της, ζητώντας δαχτυλίδι, σε μια πρωτοφανή κίνηση που αποδεικνύει το χιούμορ και τη χαλαρότητά της. 

Μάλιστα, η Λυδία συμπέρανε ότι είναι «πολύ lovers», επειδή έδωσαν την ίδια απάντηση σε μια ερώτηση της «Ζεν». «Είμαστε date τρελαμένο», πρόσθεσε με βεβαιότητα.

 

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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