Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»

Έβαλε τα κλάματα η Λυτρίβη

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Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, που εξέταζε δύο αναφορές που είχαν καταθέσει σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι βουλευτές Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. 

Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία διήρκησε πέντε ολόκληρες ώρες, η κ. Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας, καταγγέλλοντας «απόπειρα εκβίασης» εις βάρος της από τους βουλευτές της ΝΔ. 

H Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε το «100» εναντίον των βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής

H Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε το «100» εναντίον των βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής

 Όπως ισχυρίστηκε, η στάση του στην επιτροπή «ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας, ύψους 300.000 ευρώ», που έχει καταθέσει εναντίον της η κ. Συρεγγέλα για μια σειρά δηλώσεων της κ. Κωνσταντοπούλου σε βάρος της.

Άδωνις - Ανδρουλάκης- Ζωή: Τρεις ξένοι στο ίδιο τραπέζι!

Η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, «η κ. Συρεγγέλα είναι φίλη της». 

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!

Η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, η οποία φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα μετά από λεκτική επίθεση που δέχθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, η οποία φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα μετά από λεκτική επίθεση που δέχθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μάλιστα η κ. Λυτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, κάτι όμως που η κ. Κωνσταντοπούλου διαψεύδει. Αυτόπτες μάρτυρες πάντως ανέφεραν ότι είδαν την κ. Λυτρίβη στους διαδρόμους της Βουλής αρκετά αναστατωμένη. 

Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!

Ένταση επικράτησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο, βγαίνοντας από την αίθουσα 223, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τον κατηγόρησε ότι «παίρνει γραμμή» από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας κ. Γεωργαντά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τα έβαλε και με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο

Η κ. Κωνσταντοπούλου τα έβαλε και με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο

Τελικά, η επιτροπή αποφάσισε, με τις ψήφους της πλειοψηφίας, να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής μομφή κατά της κ. Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Κακλαμάνης μπορεί πλέον είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή του μέτρου, είτε να το προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο.

Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

Μιλώντας στη συνέχεια σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «αντισυνταγματική» και «πρωτοφανή» διαδικασία εις βάρος της.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας διέκοψε τις εργασίες της, χωρίς να προχωρήσει στη συζήτηση της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητήθηκε μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη εις βάρος της, για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συζήτηση του αιτήματος προσδιορίστηκε για την Τρίτη το πρωί.

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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΒΟΥΛΗ
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ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
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ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΤΡΙΒΗ
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