Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!

«Μας βιντεοσκοπεί» – «Τραμπουκισμοί»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου για κράκερ που κατανάλωνε ο υπουργός.
  • Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε τον Γεωργιάδη, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.
  • Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά λόγω της έντασης και των φωνών.
  • Ο Γεωργαντάς παρενέβη για να ηρεμήσει την κατάσταση, καταδικάζοντας τη βιντεοσκόπηση συναδέλφων.
  • Ο Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για την κατανάλωση κρακερ και η Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε φασίστα.

Νέα ένταση καταγράφηκε σήμερα στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

Οι δύο πολιτικοί συγκρούστηκαν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με βαριές εκφράσεις, συνεχείς διακοπές και έντονες αντεγκλήσεις.

Αφορμή στάθηκε η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταγράψει με το κινητό της τον Άδωνι Γεωργιάδη, την ώρα που – σύμφωνα με την ίδια – έτρωγε κράκερ στα υπουργικά έδρανα.

Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!

«Stop, μας καταγράφει σε βίντεο»

Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατευθυνόταν προς το βήμα της Ολομέλειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Stop, stop, μας καταγράφει σε βίντεο! Κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε, να σταματήσει και να διαγράψει το βίντεο».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Παρακαλώ πολύ, κύριε πρόεδρε, να έρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής».

Η ένταση ήταν τέτοια που τα μικρόφωνα έκλεισαν προσωρινά και η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά.

«Με βιντεοσκοπούσε προσωπικά»

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά».

Ο Αδ. Γεωργιάδης στην απάντηση στη Ζ. Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι ο υπουργός είχε μπει στην αίθουσα με κράκερ και τα κατανάλωνε επιδεικτικά. «Μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κράκερ, τα οποία τοποθέτησε στο κυβερνητικό έδρανο επιδεικτικά για να τα τρώει. Εδώ έχουμε έναν εγνωσμένο φασίστα» υποστήριξε 

Παρέμβαση Γεωργαντά

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, παρενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Γιώργος Γεωργαντάς: «Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του Κοινοβουλίου».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα: «Αυτά που είπατε, κύριε Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής απάντησε: «Δε χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός αν κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν νέα καριέρα».

«Ζητώ συγγνώμη για τα κράκερ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να εξηγήσει το περιστατικό:

«Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω. Πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ και μπαίνοντας μέσα το κρατούσα στο χέρι. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη γι’ αυτό».

Η ένταση ωστόσο συνεχίστηκε, με συνεχείς διακοπές από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Γεωργαντά να παρεμβαίνει λέγοντας: «Παρακαλώ, δεν θα φωνάζετε!».

Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε «Χίτλερ!», με τον αντιπρόεδρο να απαντά: «Όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος είναι πραγματικά ο Χίτλερ. Δεν μπορεί όποιος ανεβαίνει στο βήμα να έχει τη βάσανο των δικών σας φωνών».

Σε πλάνα από την αίθουσα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε να κάνει τον σταυρό του και να σχολιάζει: «Δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της. Δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες».
 

