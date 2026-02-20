Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!

Ένταση επικράτησε το πρωί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδης, 24 ώρες μετά τα πρωτοφανούς έκτασης επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Συγκεντρωμένοι υγειονομικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο υπουργός, ωστόσο εμποδίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, που κράτησαν τους συγκεντρωμένους μακριά από το νέο κτίριο της Ψυχιατρικής Κλινικής που επισκέφθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Ένταση με τον Γεωργιάδη που αντιδικεί με τους διαδηλωτές και στη Μυτιλήνη

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου με εργαζομένους, ο υπουργός ανέφερε ότι «η ψυχιατρική κλινική ήταν ένα ερείπιο, ένα άθλιο κτίριο», ενώ υποστήριξε πως «οι λίστες για τα χειρουργεία είναι μηδενικές». Από την πλευρά τους, εργαζόμενοι αντέδρασαν φωνάζοντας «λέτε ψέματα».

Πρωτοφανή επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Ο γιατρός που προσήχθη δημοσιοποίησε βίντεο

Στα χθεσινά επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας προσήχθη ο γιατρός Δημήτρης Ζιαζιάς, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε στον κ. Γεωργιάδη.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Δεν είναι απλά ψέματα, αλλά χυδαία συκοφαντία προς το πρόσωπό μου».

Δ. Ζιαζιάς: Συκοφαντία οι αναφορές Γεωργιάδη

Μάλιστα, δημοσιοποίησε βίντεο από την κράτησή του, παρουσία και του υπουργού Υγείας. Του πέρασαν χειροπέδες, ωστόσο τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Το βίντεο με τον συλληφθέντα γιατρό στα κρατητήρια ενώπιον του Αδ. Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης δεν κινήθηκε δικαστικά εναντίον του, ωστόσο προειδοποίησε για ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε: «Την επόμενη φορά που κάποιοι δια της βίας προσπαθήσουν να εμποδίσουν τον πολιτικό τους προϊστάμενο να μπει σε ένα οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο, θα εφαρμοστεί και το Ποινικό αλλά και το Πειθαρχικό Δίκαιο».

Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «οι εικόνες αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές» και υποστήριξε πως «δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας», προσθέτοντας ότι «η δουλειά του υπουργού Υγείας δεν είναι να δίνει διαταγές για συλλήψεις ούτε να απειλεί γιατρούς».

Τα επεισόδια σχολίασε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε: «Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού;».

