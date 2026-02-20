MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 23:55 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
20.02.26 , 23:29 Από τη σκηνή… στην εξέδρα: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο γήπεδο!
20.02.26 , 23:16 Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»
20.02.26 , 22:46 Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
20.02.26 , 22:41 Ντόναλντ Τραμπ: «Πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλες τις χώρες για πέντε μήνες»
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
20.02.26 , 21:30 Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο
20.02.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
20.02.26 , 20:57 Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα
20.02.26 , 20:56 Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το MasterChef επιστρέφει με νέο επεισόδιο στις 23 Φεβρουαρίου και Mystery Box με κουτιά από διάφορες χώρες.
  • Ο 10ος κύκλος του MasterChef γιορτάζει 10 χρόνια και υπόσχεται ανατροπές και νέες προκλήσεις.
  • Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, που θα παραμείνουν αντίπαλοι καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
  • Ο νικητής θα κερδίσει 100.000€ σε έπαθλα, με 70.000€ χρηματικό και 30.000€ σε εξοπλισμό.
  • Συνολικά, θα μοιραστούν πάνω από 160.000€ σε έπαθλα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ένα Mystery Box, πολλά ταξίδια! Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, το MasterChef επιστρέφει με νέο επεισόδιο που ανοίγει τα... σύνορα της μαγειρικής.

masterchef

Δες το MasterChef

Οι παίκτες της μπλε μπριγάδας μπαίνουν στο πλατό και αντικρύζουν κουτιά με σημαίες πολλών και διαφορετικών χωρών! Τι κρύβουν άραγε; Θα το μάθουμε τη Δευτέρα!

masterchef trailer

 

 

 

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top