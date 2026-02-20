Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο

Την πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής πόσταρε βιντεάκι στο Instagram όπου ευχαριστεί τους θαυμαστές του για τις ευχές που του έστειλαν. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από αύριο, Σάββατο επιστρέφει κανονικά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά, από υγεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Είμαστε σε ανάρρωση ακόμα.

Σας ετοίμασα το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα, φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης, τελευταία Κυριακή των Αποκριών, ετοιμάζουμε μια έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα, όπως λέω, και να δούμε τι θα γίνει» είπε ο «Μαζώ».

Θυμίζουμε ότι στις 10 Φεβρουαρίου, εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, τις οποίες αφαίρεσε με χειρουργική επέμβαση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.