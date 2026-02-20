Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο

Η ανακοίνωση για την επιστροφή του την πίστα

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάρτησε το πρώτο του μήνυμα μετά το χειρουργείο του, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τις ευχές τους.
  • Επιστρέφει κανονικά στις εμφανίσεις του το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στην Ακτή.
  • Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί από γρίπη τύπου Α και εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες αφαιρέθηκαν χειρουργικά στις 14 Φεβρουαρίου.
  • Ετοιμάζει έκπληξη για την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, καλώντας το κοινό σε πάρτι.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε την επιθυμία του να επανενωθεί με τους θαυμαστές του.

Την πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής πόσταρε βιντεάκι στο Instagram όπου ευχαριστεί τους θαυμαστές του για τις ευχές που του έστειλαν. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από αύριο, Σάββατο επιστρέφει κανονικά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά, από υγεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Είμαστε σε ανάρρωση ακόμα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή

Σας ετοίμασα το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα, φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης, τελευταία Κυριακή των Αποκριών, ετοιμάζουμε μια έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα, όπως λέω, και να δούμε τι θα γίνει» είπε ο «Μαζώ».

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο

Θυμίζουμε ότι στις 10 Φεβρουαρίου, εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, τις οποίες αφαίρεσε με χειρουργική επέμβαση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

