Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή

Στην έναρξη της «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου είχε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα αντικαταστήσει την κεντρική παρουσιάστρια όταν βγει σε άδεια για να γεννήσει.

Το πρωί της Πέμπτης 19/2, η εκπομπή του Alpha ξεκίνησε υπό τους ήχους του κομματιού «Πρώτη θέση» του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της Κατερίνας Καινούργιου.

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πέμπτη, 19 του Φλεβάρη. Τελειώνει και ο Φλεβάρης σιγά σιγά. Δέκα και τρία πρώτα λεπτά. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Καινούργιου σε Κωνσταντινίδη: «Κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω να δω τι έναρξη θα κάνεις»

Την επιλογή του τραγουδιού σχολίασε ο συνεργάτης της, λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι… είμαστε στον Οικονομόπουλο και ακούω την ίδια έναρξη στο μαγαζί. Διότι είμαι ο μεγαλύτερος θαμώνας στο μαγαζί», με την ίδια να του απαντά αμέσως: «Λοιπόν, κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω εγώ για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις».

«Όχι, δεν αλλάζουμε τίποτα», ξεκαθάρισε ο δημοσιογράφος.

Σε λίγο καιρό, η Κατερίνα Καινούργιου θα κρατά στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή, γένους θηλυκού. Η ίδια πρόκειται να σταματήσει από την εκπομπή της πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρά τα ονόματα που είχαν ακουστεί ως πιθανοί αντικαταστάτες της, ένα εκ των οποίων και ο Μάρκος Σεφερλής, αποφασίστηκε το κενό της εγκυμονούσας να καλύψει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της «Super Κατερίνα».