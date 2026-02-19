Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή

Πότε θα σταματήσει από τη «Super Κατερίνα» για να πάει να γεννήσει;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι θα βγει σε άδεια για να γεννήσει.
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης θα την αντικαταστήσει στην εκπομπή "Super Κατερίνα".
  • Η Καινούργιου περιμένει κορίτσι με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Θα σταματήσει την εκπομπή της πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.
  • Ο Κωνσταντινίδης επιβεβαίωσε ότι δεν θα αλλάξει την έναρξη της εκπομπής.

Στην έναρξη της «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου είχε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα αντικαταστήσει την κεντρική παρουσιάστρια όταν βγει σε άδεια για να γεννήσει

Εκνευρισμένη η Καινούργιου: «Με ηρεμία από πάνω. Μη με τσιτώσετε τώρα... »

Το πρωί της Πέμπτης 19/2, η εκπομπή του Alpha ξεκίνησε υπό τους ήχους του κομματιού «Πρώτη θέση» του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της Κατερίνας Καινούργιου.

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πέμπτη, 19 του Φλεβάρη. Τελειώνει και ο Φλεβάρης σιγά σιγά. Δέκα και τρία πρώτα λεπτά. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Καινούργιου σε Κωνσταντινίδη: «Κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω να δω τι έναρξη θα κάνεις»

Καινούργιου σε Κωνσταντινίδη: «Κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω να δω τι έναρξη θα κάνεις»

Την επιλογή του τραγουδιού σχολίασε ο συνεργάτης της, λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι… είμαστε στον Οικονομόπουλο και ακούω την ίδια έναρξη στο μαγαζί. Διότι είμαι ο μεγαλύτερος θαμώνας στο μαγαζί», με την ίδια να του απαντά αμέσως: «Λοιπόν, κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω εγώ για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις».

«Όχι, δεν αλλάζουμε τίποτα», ξεκαθάρισε ο δημοσιογράφος.

Κατερίνα Καινούργιου: «Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική εμμονή μαζί μου»

Σε λίγο καιρό, η Κατερίνα Καινούργιου θα κρατά στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή, γένους θηλυκού. Η ίδια πρόκειται να σταματήσει από την εκπομπή της πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρά τα ονόματα που είχαν ακουστεί ως πιθανοί αντικαταστάτες της, ένα εκ των οποίων και ο Μάρκος Σεφερλής, αποφασίστηκε το κενό της εγκυμονούσας να καλύψει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της «Super Κατερίνα».

 

