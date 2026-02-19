Βιολάντα: Οι φωτογραφίες - ντοκουμέντα που «έκαψαν» τον ιδιοκτήτη

Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το εργοστάσιο της Βιολάντα

Σοβαρά κενά ασφαλείας και στοιχεία μακροχρόνιας διαρροής προπανίου καταγράφει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Υπενθυμίζεται ότι εισαγγελέας και ανακριτής μετά από τη μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι δύο υπέργειες δεξαμενές υγραερίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, δε διέθεταν σύστημα καταιονισμού νερού κατά τον χρόνο της έκρηξης. Ωστόσο, σε φωτογραφία του 2024 φαίνεται ότι τέτοιο σύστημα υπήρχε. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε και από ποιον αφαιρέθηκε. Την ίδια στιγμή, εντοπίστηκε ηλεκτροβάνα αποσυνδεδεμένη, με το καλώδιό της να κρέμεται. Πρόκειται για κρίσιμο μηχανισμό που διακόπτει την παροχή αερίου σε περίπτωση διαρροής. Εφόσον ήταν εκτός λειτουργίας, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την τροφοδοσία του δικτύου με αέριο.

Οι πυροσβέστες χαρτογράφησαν τη διαδρομή της διαρροής από τις δεξαμενές προς το υπόγειο του κτιρίου 2, όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Εκεί διαπιστώθηκε συσσώρευση προπανίου, ενώ το συγκεκριμένο υπόγειο φέρεται να μην διέθετε νόμιμη οικοδομική άδεια. Στο υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων εντοπίστηκαν πέντε διαφορετικά σημεία διαρροής. Οι σωλήνες, θαμμένοι σε βάθος περίπου ενός μέτρου και σε άμεση επαφή με το έδαφος, εμφανίζονται διαβρωμένοι, χωρίς επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μαρτυρίες εργαζομένων, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή υγραερίου ήδη από την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, ακόμη και μήνες νωρίτερα. Η οσμή είχε αναφερθεί σε προϊσταμένους, χωρίς όμως –σύμφωνα με το πόρισμα– να προκύπτει ότι ελήφθησαν ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης. Αντιθέτως, υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι η μυρωδιά δεν σχετιζόταν με υγραέριο.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης κατασχεμένα ηλεκτρονικά αρχεία, δείγματα σωληνώσεων και χώματος που εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, καθώς και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είχαν προταθεί βελτιώσεις ασφαλείας κόστους περίπου 32.000 ευρώ – ποσό που, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Βιολάντα: Τα οκτώ φωτογραφικά ντοκουμέντα που έφερε στο φως η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

1. Δεξαμενές χωρίς σύστημα εκτόξευσης νερού

2. Ηλεκτροβάνα εκτός ρεύματος με καλώδιο να κρέμεται

3. Υπόγειο χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης

4. Σημεία διάτρησης και διαρροής στο δίκτυο σωληνώσεων

5. Σύνδεση των δεξαμενών προπανίου με τον ισόγειο χώρο του κτιρίου

6. Βρέθηκε η πορεία της διαρροής του αερίου μέχρι το υπόγειο του κτιρίου

7. Η πλειονότητα των εργαζομένων είχε αντίληψη οσμής

8. Η οσμή είχε γίνει αντιληπτή πριν τα Χριστούγεννα

Δικηγόρος ιδιοκτήτη Βιολάντα: «Προφυλακίστηκε λόγω δημόσιας πίεσης»

Ο Νίκος Αλεξίου, δικηγόρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, μίλησε για την απόφαση προφυλάκισης.

«Αναφορικά με το ζήτημα της εξελίξεως της δικαστικής, είναι μια ατυχής στιγμή της κρίσης της δικαιοσύνης αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να προφυλακιστεί ένας άνθρωπος μέχρι την εξέλιξη και τη διερεύνηση της υποθέσεως σε βάρος του. Και δεν συγκροτούνταν καμιά απολύτως από τις προϋποθέσεις εκείνες που θα δικαιολογούσαν την προσωρινή του κράτηση, πλην μόνο της μίας και βασικότερης, και δεν είναι άλλη από τη δημόσια πίεση. Πάντως όχι σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»