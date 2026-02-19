Βιολάντα: Οι φωτογραφίες - ντοκουμέντα που «έκαψαν» τον ιδιοκτήτη

Πού βασίστηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 17:24 Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
19.02.26 , 17:06 Honda Motorcycles: Πρωτιά στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025
19.02.26 , 16:53 JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού
19.02.26 , 16:51 Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα
19.02.26 , 16:33 Πρόβλημα σε ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
19.02.26 , 16:32 Κρήτη: Κουκουλοφόροι λήστεψαν βενζινάδικο
19.02.26 , 16:21 DS Automobiles: Πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία
19.02.26 , 16:19 MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης
19.02.26 , 16:11 Bιολάντα: Συντετριμμένος ο κουμπάρος της Βασιλικής, ενός εκ των θυμάτων
19.02.26 , 16:06 ΟΠΕΚΑ: Πώς λειτουργούσε η «Φάμπρικα» με τα παράνομα επιδόματα
19.02.26 , 16:04 Φίλος ιδιοκτήτη Βιολάντα: «Μπήκε στη φωτιά να σώσει τους ανθρώπους του»
19.02.26 , 15:46 Πώς να αποκτήσετε όχημα από δημοπρασία του Δημοσίου - Όλα τα βήματα
19.02.26 , 15:44 Κολωνάκι: «Ήπια μόνο ένα ποτό» - Καταδικάστηκε η τραγουδίστρια
19.02.26 , 15:22 Κωνσταντίνος Φραντζής: «Το τραγούδι του Akyla είναι ωραίο για το TikTok»
19.02.26 , 14:57 Εξαφανίστηκε 20χρονη Από Τη Δάφνη - Η Έκκληση Των Γονιών Της
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Εκνευρισμένη η Καινούργιου: «Με ηρεμία από πάνω. Μη με τσιτώσετε τώρα... »
MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το εργοστάσιο της Βιολάντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πόρισμα Πυροσβεστικής αποκαλύπτει σοβαρά κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου σημειώθηκε έκρηξη με πέντε θύματα.
  • Δεξαμενές υγραερίου χωρίς σύστημα καταιονισμού και ηλεκτροβάνα εκτός λειτουργίας, κρίσιμοι παράγοντες της διαρροής.
  • Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει οσμή υγραερίου μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν μέτρα.
  • Εντοπίστηκαν πέντε σημεία διαρροής στο δίκτυο σωληνώσεων, διαβρωμένα και χωρίς προστασία.
  • Ο ιδιοκτήτης προφυλακίστηκε λόγω δημόσιας πίεσης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Σοβαρά κενά ασφαλείας και στοιχεία μακροχρόνιας διαρροής προπανίου καταγράφει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Υπενθυμίζεται ότι εισαγγελέας και ανακριτής μετά από τη μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι δύο υπέργειες δεξαμενές υγραερίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, δε διέθεταν σύστημα καταιονισμού νερού κατά τον χρόνο της έκρηξης. Ωστόσο, σε φωτογραφία του 2024 φαίνεται ότι τέτοιο σύστημα υπήρχε. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε και από ποιον αφαιρέθηκε. Την ίδια στιγμή, εντοπίστηκε ηλεκτροβάνα αποσυνδεδεμένη, με το καλώδιό της να κρέμεται. Πρόκειται για κρίσιμο μηχανισμό που διακόπτει την παροχή αερίου σε περίπτωση διαρροής. Εφόσον ήταν εκτός λειτουργίας, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την τροφοδοσία του δικτύου με αέριο.

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Οι πυροσβέστες χαρτογράφησαν τη διαδρομή της διαρροής από τις δεξαμενές προς το υπόγειο του κτιρίου 2, όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Εκεί διαπιστώθηκε συσσώρευση προπανίου, ενώ το συγκεκριμένο υπόγειο φέρεται να μην διέθετε νόμιμη οικοδομική άδεια. Στο υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων εντοπίστηκαν πέντε διαφορετικά σημεία διαρροής. Οι σωλήνες, θαμμένοι σε βάθος περίπου ενός μέτρου και σε άμεση επαφή με το έδαφος, εμφανίζονται διαβρωμένοι, χωρίς επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μαρτυρίες εργαζομένων, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή υγραερίου ήδη από την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, ακόμη και μήνες νωρίτερα. Η οσμή είχε αναφερθεί σε προϊσταμένους, χωρίς όμως –σύμφωνα με το πόρισμα– να προκύπτει ότι ελήφθησαν ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης. Αντιθέτως, υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι η μυρωδιά δεν σχετιζόταν με υγραέριο.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης κατασχεμένα ηλεκτρονικά αρχεία, δείγματα σωληνώσεων και χώματος που εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, καθώς και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είχαν προταθεί βελτιώσεις ασφαλείας κόστους περίπου 32.000 ευρώ – ποσό που, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Βιολάντα: Έριξε την ευθύνη σε συνεργάτες του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Βιολάντα: Τα οκτώ φωτογραφικά ντοκουμέντα που έφερε στο φως η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

1. Δεξαμενές χωρίς σύστημα εκτόξευσης νερού

Δεξαμενές χωρίς εκτοξευτήρα νερού

2. Ηλεκτροβάνα εκτός ρεύματος με καλώδιο να κρέμεται 

Ηλεκτροβάνα με καλώδιο να κρέμεται

3. Υπόγειο χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης 

Αδήλωτο υπόγειο

4. Σημεία διάτρησης και διαρροής στο δίκτυο σωληνώσεων 

Διάτρηση στις σωληνώσεις

5. Σύνδεση των δεξαμενών προπανίου με τον ισόγειο χώρο του κτιρίου 

Σύνδεση δεξαμενών με το ισόγειο

6. Βρέθηκε η πορεία της διαρροής του αερίου μέχρι το υπόγειο του κτιρίου 

Πορεία διαρροής αερίου

7. Η πλειονότητα των εργαζομένων είχε αντίληψη οσμής 

Οσμή στο εργοστάσιο

8. Η οσμή είχε γίνει αντιληπτή πριν τα Χριστούγεννα 

Η οσμή έγινε αντιληπτή

Δικηγόρος ιδιοκτήτη Βιολάντα: «Προφυλακίστηκε λόγω δημόσιας πίεσης»

Ο Νίκος Αλεξίου, δικηγόρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, μίλησε για την απόφαση προφυλάκισης. 

«Αναφορικά με το ζήτημα της εξελίξεως της δικαστικής, είναι μια ατυχής στιγμή της κρίσης της δικαιοσύνης αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να προφυλακιστεί ένας άνθρωπος μέχρι την εξέλιξη και τη διερεύνηση της υποθέσεως σε βάρος του. Και δεν συγκροτούνταν καμιά απολύτως από τις προϋποθέσεις εκείνες που θα δικαιολογούσαν την προσωρινή του κράτηση, πλην μόνο της μίας και βασικότερης, και δεν είναι άλλη από τη δημόσια πίεση. Πάντως όχι σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν». 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top