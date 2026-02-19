Πώς να αποκτήσετε όχημα από δημοπρασία του Δημοσίου - Όλα τα βήματα

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου unsplash
Πως να αποκτήσετε όχημα από δημοπρασία του Δημοσίου - Όλα τα βήματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση για την τροποποίηση των όρων πώλησης οχημάτων από το Δημόσιο.
  • Η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και επιτάχυνση των διαδικασιών.
  • Οι δημοπρασίες οχημάτων θα διεξάγονται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.
  • Οι δημοπρασίες θα έχουν δημόσιο, προφορικό και πλειοδοτικό χαρακτήρα.
  • Η νέα ρύθμιση επικαιροποιεί το πλαίσιο που ίσχυε από το 2016.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Κώτσηρα (ΦΕΚ Β’ 881/18.02.2026),με την οποία τροποποιούνται οι όροι πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η απόφαση επικαιροποιεί το πλαίσιο που ίσχυε από το 2016, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη σαφέστερη αποτύπωση των υποχρεώσεων των πλειοδοτών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι δημοπρασίες οχημάτων θα διενεργούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και θα έχουν δημόσιο, προφορικό και πλειοδοτικό χαρακτήρα.

