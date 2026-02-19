Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα

Θα τη βλέπουμε σε διεθνείς πλατφόρμες;

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να μεταφέρει τα βιβλία της στη μικρή οθόνη.
  • Πέντε βιβλία της θα γίνουν τηλεοπτικοί κύκλοι με 6 επεισόδια ο καθένας.
  • Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την Faliro House Productions, γνωστή για διεθνείς συνεργασίες.
  • Η σειρά θα είναι στα ελληνικά με σενάριο από Ισπανίδα σεναριογράφο.
  • Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης πιθανόν να αναλάβει τη σκηνοθεσία μετά την αποχώρηση του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ένα νέο βήμα στην καριέρα της ετοιμάζεται να κάνει η Αγγελική Νικολούλη.

Κωνσταντίνος Μουσουλής: Συγκινεί ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη

Εκτός από την εκπομπή της Φως στο Τούνελ, η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει και μια πολύ επιτυχημένη πορεία στον χώρο της συγγραφής βιβλίων. Μάλιστα, μερικά από αυτά είναι βασισμένα σε αληθινά εγκλήματα που έχει ερευνήσει η ίδια.

Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, είναι έτοιμη να μεταφέρει τα βιβλία της και στη μικρή οθόνη. Τα πέντε βιβλία της δημοσιογράφου: Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου, Θάνατος με χείλη κόκκινα, Έρωτας φονιάς, Θα γίνω σκιά σου και Απαγωγή, θα αποτελέσουν πέντε διαφορετικούς τηλεοπτικούς κύκλους και ο καθένας από αυτούς θα έχει 6 επεισόδια.

Αγγελική Νικολούλη: Στην επίσημη προβολή της ταινίας «Maria» με τον γιο της

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η εταιρεία Faliro House Productions, γνωστή για διεθνείς συνεργασίες της, όπως με τον Γιώργο Λάνθιμο. Επίσης, στόχος είναι η προβολή της σειράς σε διεθνείς πλατφόρμες.

Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα

Η σειρά θα είναι στα ελληνικά, αλλά το σενάριο γράφει μία καταξιωμένη σεναριογράφος από την Ισπανία Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε ότι τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ωστόσο η συνεργασία αυτή ακυρώθηκε, λόγω κάποιων καθυστερήσεων στην έναρξη των γυρισμάτων, που ανάγκασαν τον σκηνοθέτη να αποχωρήσει, εξαιτίας άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Αγγελική Νικολούλη: Ο γιος της επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα

Είναι πολύ πιθανόν, λοιπόν, το «τιμόνι» της σκηνοθεσίας να αναλάβει, πλέον, ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και γιος της Αγγελικής Νικολούλη, Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του κινηματογράφου κι έχει κάνει ήδη ταινίες μικρού μήκους στις ΗΠΑ όπου σπούδασε.

