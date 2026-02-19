Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο

Τιμές για τις νέες εκδόσεις από 31900 ευρώ

Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο
Το νέο Peugeot 3008 ξεχωρίζει για την ισχυρή του προσωπικότητα. Η σχεδίαση υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου Fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV με τις κομψές αεροδυναμικές γραμμές ενός coupe. Οι χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι σμιλευμένες επιφάνειες και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, δημιουργούν ένα επιβλητικό και άμεσα αναγνωρίσιμο σύνολο που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο. 

Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο
Η υπόσχεση της καινοτομίας και της κομψότητας που δίνει η εξωτερική εμφάνιση του 3008, επιβεβαιώνεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. H φιλοσοφία του Peugeot i-cockpit εξελίσσεται περαιτέρω και ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας μια πλήρως οδηγοκεντρική εμπειρία. Το αιρούμενο Panoramic Display συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Ο κρυφός LED φωτισμός, η απτή ποιότητα των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο

Αποδοτική υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς
Οι υβριδικές εκδόσεις του Peugeot 3008 εξοπλίζονται με το προηγμένο υβριδικό σύστημα 145 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων. Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Peugeot 3008 να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 lt/100 km, προσδίδοντας του συνολική αυτονομία 1.000Km (ρεζερβουάρ 55lt), ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.
Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ

Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο
Mε ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, σχεδιασμένη με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, το Peugeot 3008 προσφέρει περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο. Η γκάμα ξεκινά με τη νέα έκδοση STYLE, η οποία καθιστά το 3008 πιο προσιτό από ποτέ, διατηρώντας ακέραια τη σχεδιαστική του ταυτότητα και τον πλούσιο χαρακτήρα που το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία. 
Με τιμή εκκίνησης 31.900€, με προωθητική ενέργεια, η έκδοση STYLE περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, Φιμέ κρύσταλλα, Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, Εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto, Καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα, Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο
Η Peugeot παρουσιάζει επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα  σειρά εκδόσεων του 3008. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση ALLURE ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου) και Rear Cross Traffic Alert (σύστημα ειδοποίησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας).

Αντίστοιχα, η κορυφαία έκδοση GT γίνεται ακόμα πιο πλούσια διαθέτοντας το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), το Semi Automatic Lane Change Assist (σύστημα ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 στον βασικό εξοπλισμό.


 

PEUGEOT
 |
PEUGEOT 3008
 |
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΕΣ
