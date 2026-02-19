Ρογδάκη: «Ζήτησαν διακόσμηση εκκλησίας σε γάμο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

H buyer του Cash or Trash Άννα-Μαρία Ρογδάκη είναι διακοσμήτρια, ιδιοκτήτρια εταιρίας που ειδικεύεται στη διοργάνωση εκδηλώσεων. To star.gr τη συνάντησε στην κοπή της πίτας του σταθμού για το 2026 και η ίδια εκτός από τις ευχές της, έκανε και μερικές αποκαλύψεις σχετικά με τη δουλειά της.

Η «αρχηγός» της ομάδας των νέων αγοραστών του Cash or Trash εξομολογήθηκε πως ο πιο ακριβός που της έχει ποτέ ζητήσει ζευγάρι ήταν να διακοσμήσει έναν τεράστιο χώρο εκδηλώσεων με καθρέπτες. Ήθελαν να είναι παντού καθρέπτες.

«Λοιπόν, ήταν ένας χώρος, καλή ώρα σαν αυτόν, που το ζευγάρι ήθελε να τον επενδύσει όλον με καθρέφτη. Ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό event, κόστισε αρκετά χρήματα, δεν είχε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για μας —γιατί εγώ ήθελα να το κάνω— αλλά ήταν απίστευτο!» είπε.

Όσον αφορά στον πιο περίεργο στολισμό που της έχει ζητηθεί, αυτός ήταν στολισμός εκκλησίας με θέμα την επιτυχημένη σειρά ταινιών Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.

«Το πιο περίεργο είναι: εκκλησία "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών", τελετή "Χάρι Πότερ". Στην Κεφαλονιά. Ήταν ένας εκπληκτικός γάμος. Ξέρεις ότι αυτά είναι τα επικίνδυνα να μην βγουν τσίρκο. Βγήκε υπέροχο και θα το ξανάκανα!» είπε η Άννα Μαρία Ρογδάκη.