Ρογδάκη: «Ζήτησαν διακόσμηση εκκλησίας σε γάμο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Ποιος ήταν ο πιο ακριβός στολισμός που της έχουν ζητήσει

Media
Η Άννα Μαρία Ρογδάκη αποκλειστικά στο star.gr
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη είναι διακοσμήτρια και ιδιοκτήτρια εταιρίας διοργάνωσης εκδηλώσεων.
  • Η πιο ακριβή διακόσμηση που της ζητήθηκε περιλάμβανε καθρέπτες σε μεγάλο χώρο εκδηλώσεων.
  • Ο πιο περίεργος στολισμός που έχει κάνει ήταν εκκλησία με θέμα 'Άρχοντας των Δαχτυλιδιών' και τελετή 'Χάρι Πότερ'.
  • Η εκδήλωση στην Κεφαλονιά ήταν εντυπωσιακή και η Ρογδάκη δήλωσε ότι θα το ξανάκανε.
  • Η Ρογδάκη τόνισε τη σημασία της δημιουργικότητας σε τέτοιες εκδηλώσεις.

H buyer του Cash or Trash Άννα-Μαρία Ρογδάκη είναι διακοσμήτρια, ιδιοκτήτρια εταιρίας που ειδικεύεται στη διοργάνωση εκδηλώσεων. To star.gr τη συνάντησε στην κοπή της πίτας του σταθμού για το 2026 και η ίδια εκτός από τις ευχές της, έκανε και μερικές αποκαλύψεις σχετικά με τη δουλειά της.

Άννα-Μαρία Ρογδάκη: Η ηλικία, το Instagram, η κόρη της και το Cash or Trash

Η «αρχηγός» της ομάδας των νέων αγοραστών του Cash or Trash εξομολογήθηκε πως ο πιο ακριβός που της έχει ποτέ ζητήσει ζευγάρι ήταν να διακοσμήσει έναν τεράστιο χώρο εκδηλώσεων με καθρέπτες. Ήθελαν να είναι παντού καθρέπτες. 

«Λοιπόν, ήταν ένας χώρος, καλή ώρα σαν αυτόν, που το ζευγάρι ήθελε να τον επενδύσει όλον με καθρέφτη. Ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό event, κόστισε αρκετά χρήματα, δεν είχε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για μας —γιατί εγώ ήθελα να το κάνω— αλλά ήταν απίστευτο!» είπε.

cash or trash ρογδακη

Όσον αφορά στον πιο περίεργο στολισμό που της έχει ζητηθεί, αυτός ήταν στολισμός εκκλησίας με θέμα την επιτυχημένη σειρά ταινιών Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.

«Το πιο περίεργο είναι: εκκλησία "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών", τελετή "Χάρι Πότερ". Στην Κεφαλονιά. Ήταν ένας εκπληκτικός γάμος. Ξέρεις ότι αυτά είναι τα επικίνδυνα να μην βγουν τσίρκο. Βγήκε υπέροχο και θα το ξανάκανα!» είπε η Άννα Μαρία Ρογδάκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
