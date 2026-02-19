Τραμπ: 10 ημέρες για να αποφασίσω εάν είναι πιθανή συμφωνία με Ιράν

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, που ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γάζας προτού αναλάβει μια πιο διευρυμένη αποστολή για την επίλυση ένοπλων συγκρούσεων, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ εντείνονται οι εικασίες για μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Η ειρήνη «είναι μια λέξη που εύκολα λέγεται αλλά δύσκολα υλοποιείται» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προειδοποιώντας το Ιράν ότι «άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την «οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων, υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Τραμπ, από τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι τον Τζέιμς Μπράουν.

«Αρέσει σε όλους η μουσική;» ρώτησε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, προτρέποντας τους προσκεκλημένους του να «χαμογελάσουν». Στην εξέδρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ στάθηκε δίπλα στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, σε μεγάλο μέρος της οποίας αυτοσχεδίαζε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαιρέτισε ορισμένους από τους παρόντες συμμάχους του, όπως τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Απηύθυνε επίσης φιλοφρονήσεις σε κάποιους για την εμφάνισή τους, σε άλλους για την τύχη τους. Δεν αμέλησε να χαιρετίσει και την παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο, του προέδρου της FIFA.

Ο Τραμμ με συμμετέχοντες στο Συμβούλιο Ειρήνης (photo AP Mark Schiefelbein)



Συμβούλιο Ειρήνης: Εκπροσωπούνται 47 χώρες

Οι 47 χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση -αν και μόνο λίγες από αυτές μπορούν να ονομαστούν «μέλη» του Συμβουλίου- και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «παρατηρήτρια», θα συζητήσουν την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, την πρώτη αποστολή που αναλαμβάνει αυτό το όργανο.

Η συνάντηση διεξάγεται σε ένα «Ινστιτούτο Ειρήνης» που εδώ και λίγο διάστημα φέρει στην πρόσοψή του το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ λέει πως δίνει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή, ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή μια ισχυρή αεροναυτική δύναμη.

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδριάζει για πρώτη φορά.

«Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παλαιστίνη: Ο επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης της Γάζας στην Ουάσιγκτον για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, ο Παλαιστίνιος Άλι Σάαθ, έφθασε σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Eιρήνης του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Ο Άλι Σάαθ θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση "μετά την πρόσκληση που έλαβε χθες", δήλωσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας (NCAG), την οποία διευθύνει.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης, ο οποίος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Οικονομικών, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία παρουσιάζοντας το γενικό πλαίσιο του σχεδίου του για τις εκατό πρώτες ημέρες δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη NCAG.

Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και ανώτατοι διεθνείς αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που ιδρύθηκε μετά την έναρξη ισχύος στις 10 Οκτωβρίου της εκεχειρίας, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ, με το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Η εθνική Επιτροπή, η οποία αριθμεί 15 μέλη και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη στη Γάζα, τελεί υπό την αρχή του και θα επιφορτιστεί με την προσωρινή διαχείριση του θύλακα.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει λεπτομερώς τις οικονομικές δεσμεύσεις ύψους πέντε και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων οι οποίες έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη του "Συμβουλίου ειρήνης".

Η συγκρότηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), η ανάπτυξη της οποίας προγραμματίζεται στη Γάζα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου.

