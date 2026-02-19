Μητσοτάκης: Τι δήλωσε για την απαγόρευση πρόσβασης εφήβων στα social media

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο διεθνές συνέδριο AI Impact Summit. Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη θωράκισης των νέων απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Στέκομαι αλληλέγγυος με τη Γαλλία που προχώρησε στην απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

