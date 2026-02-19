Μητσοτάκης: Τι δήλωσε για την απαγόρευση πρόσβασης εφήβων στα social media

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ινδίας Μόντι στο Νέο Δελχί

Πολιτικη
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δ.Παπαμήτσος
Μητσοτάκης Μόντι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί.
  • Στο AI Impact Summit, τόνισε την ανάγκη προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό.
  • Δήλωσε ότι η απαγόρευση πρόσβασης εφήβων στα social media είναι θέμα προτεραιότητας.
  • Εξέφρασε αλληλεγγύη στη Γαλλία για την απόφασή της σχετικά με την απαγόρευση αυτή.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο διεθνές συνέδριο AI Impact Summit. Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη θωράκισης των νέων απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Στέκομαι αλληλέγγυος με τη Γαλλία που προχώρησε στην απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr


 

