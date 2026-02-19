Όλη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Για όλα φταίνε… άλλοι!

Χάθηκαν ζωες για 13.000 ευρώ -  Οι μελέτες που θα απέτρεπαν την τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
19.02.26 , 21:53 Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου
19.02.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!
19.02.26 , 21:26 Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές
19.02.26 , 21:25 MasterChef: Όσα είπε ο Πάνος για το λάθος με το γιουβέτσι των «Κόκκινων»;
19.02.26 , 21:15 Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα Δήμητρα Τζιότζιου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογήθηκε, ρίχνοντας ευθύνες σε άλλους για την έκρηξη που προκάλεσε θανάτους.
  • Υποστήριξε ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις και ότι ασχολούνταν μόνο με διοικητικά θέματα.
  • Κατηγόρησε τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου για την επίβλεψη του μοιραίου σωλήνα.
  • Δύο μελέτες αξίας 13.000 ευρώ θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία, σύμφωνα με μηχανικούς.
  • Ο ιδιοκτήτης θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, δηλώνοντας ότι οι ενέργειές του ήταν νόμιμες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα οδηγείται στη φυλακή και οι εργαζόμενοι που τον υποστήριζαν αποχωρούν αμίλητοι. Από τη μια δικαίωση και από την άλλη ...πίκρα για τις οικογένειες των θυμάτων που έβλεπαν αυτήν την εικόνα. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος του  Ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα δεν άντεξε και έγραψε για τους συναδέλφους της μητέρα του. 

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

«Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους» έγραψε ο γιος της.     

 

Τι ισχυρίσθηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα στην απολογία του

 

Η ανταποκρίτρια του Star Δήμητρα Τζιότζιου αποκάλυψε τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα και δεν έπεισε τη δικαιοσύνη;

Το Star αποκαλύπτει τις 21 σελίδες του υπομνήματός του στις οποίες ξκίνησε λέγοντας πως:

 

-Βιώνει ενα προσωπικό δράμα

 

-Στο εργοστάσιο της έκρηξης εργαζόταν η οικογένεια του αλλα  και συγγενείς

 

-Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί του, ενώ υποστήριξε ότι

 

-Η καταστροφή του ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια.

 

«Είμαι ένας απόφοιτος λυκείου και όχι μηχανικός είπε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του»

 

Αφού δήλωσε ένας  απλός απόφοιτος Λυκείου που  στερείται κάθε άλλης γνώσης τεχνικής είπε ότι:

-Στη Βιολάντα ασχολείτο μόνο με το διοικητικό μέρος

-«Δείχνοντας»  ουσιαστικά μηχανολόγους και μηχανικούς :

 

«Ποτέ ο διευθύνων Σύμβουλος δεν εκτελεί εκσκαφές, σωληνώσεις και επιβλέψεις μηχανολογικών εργασιών. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, ούτε ηλεκτρολόγος  μηχανολόγος μηχανικός και προφανώς δεν συνέταξα μελέτη ...Αναιρεί κάθε προσωπική μου ευθύνη» επισήμανε στην απολογία του. 

Δεν είμαι μηχανικός για να έχω ευθύνη υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Δεν είμαι μηχανικός για να έχω ευθύνη υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα  

 

Ο Δημήτρης Μαγκάκος, κουμπάρος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σχολίασε για τον ισχυρισμό του:  «Όταν έχεις μια επιχείρηση δε γίνεται να μη γνωρίζεις τι γίνεται μέσα στην επιχείρησή σου.Το μπαλάκι το πετάει στον Α, στον Β, στον Γ. Πως να εξηγήσεις στα παιδιά…» δηλώνει συγκινημένος.  

 

Τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου έδειξε ο ιδιοκτήτης για τον μοιραίο σωλήνα

 

Για τη μελέτη και την επίβλεψη του μοιραίου σωλήνα έδειξε τον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό και νυν υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου.

 

«Μετά πάσης επιφυλάξεώς μου  μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυργαγιάς» υποστήριξε.

 

Επίσης διέψευσε τον μηχανικό Γιώργο Δανίκα λέγοντας ότι είχε αποδεχθεί την προσφορά του.

 

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, 5 σπίτια έκλεισαν γιατί ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα εμπιστευόταν λάθος συνεργάτες!

 

Οι πυροσβέστες πάντως δεν πίστευαν στα αυτιά τους ακούγοντας το μηχάνημα που εντοπίζει εκρηκτικά μείγματα αερίων, να χτυπά σαν τρελό την ώρα της αυτοψίας, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο της Δήμητρας Τζιότζιου.

 

Χάθηκαν ζωές για ...13.000 ευρώ  - Οι δύο μελέτες που θα απέτρεπαν την τραγωδια

 

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος του Star «δεν πιστεύαμε στα δικά μας αυτιά ακούγοντας τον μηχανολόγο μηχανικό Γιώργο Σκρουμπέλο να δηλώνει ότι για 13.000 ευρώ θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία!». Τόσο κόστιζαν δυο μελέτες που στερούνταν η επιχείρηση: Η μελέτη ΑΤΕΧ και ο Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας Έργου.

Μηχανολόγος Μηχανικός Γ. Σκρουμπέλος: Χάθηκαν ζωές για 13.000 ευρώ

Μηχανολόγος Μηχανικός Γ. Σκρουμπέλος: Χάθηκαν ζωές για 13.000 ευρώ  

«Ο φάκελος υγείας σου δίνει το πρόγραμμα συντήρησης. Θα είχε πρόγραμμα για τους υπόγειους σωλήνες. Αξία; 2 – 3.000 ευρώ. Αν είχε τη μελέτη ΑΤΕΧ η «Βιολάντα» θα είχε εγκαταστήσει συστήματα ανίχνευσης των διαρροών στα κατάλληλα σημεία και θα είχε επίσης και ένα πρόγραμμα συντήρησης και θα είχε αναγνωρίσει την υποβάθμιση της σωλήνας έγκαιρα. Δε θα κόστιζε πάνω από 10. 000 ευρώ» δήλωσε στο Star o μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτωρ διαχείρισης κινδύνων Γ. Σκρουμπέλος.      

 

Αίτημα αποφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κλείνοντας την απολογία του ανέφερε ότι ήταν νόμιμες οι ενέργειες, για την οσμή αερίου πως δεν ήξερε, για τον καπνό στο φούρνο ότι ήταν σκόνη των δημητριακών και ότι είχε όλες τις μελέτες πυρασφάλειας. Θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ,
 |
ΜΕΛΕΤΕΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top