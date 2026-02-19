Όλη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Για όλα φταίνε… άλλοι!

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα οδηγείται στη φυλακή και οι εργαζόμενοι που τον υποστήριζαν αποχωρούν αμίλητοι. Από τη μια δικαίωση και από την άλλη ...πίκρα για τις οικογένειες των θυμάτων που έβλεπαν αυτήν την εικόνα. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος του Ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα δεν άντεξε και έγραψε για τους συναδέλφους της μητέρα του.

«Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους» έγραψε ο γιος της.

Τι ισχυρίσθηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα στην απολογία του

Η ανταποκρίτρια του Star Δήμητρα Τζιότζιου αποκάλυψε τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα και δεν έπεισε τη δικαιοσύνη;

Το Star αποκαλύπτει τις 21 σελίδες του υπομνήματός του στις οποίες ξκίνησε λέγοντας πως:

-Βιώνει ενα προσωπικό δράμα

-Στο εργοστάσιο της έκρηξης εργαζόταν η οικογένεια του αλλα και συγγενείς

-Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί του, ενώ υποστήριξε ότι

-Η καταστροφή του ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια.

«Είμαι ένας απόφοιτος λυκείου και όχι μηχανικός είπε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του»

Αφού δήλωσε ένας απλός απόφοιτος Λυκείου που στερείται κάθε άλλης γνώσης τεχνικής είπε ότι:

-Στη Βιολάντα ασχολείτο μόνο με το διοικητικό μέρος

-«Δείχνοντας» ουσιαστικά μηχανολόγους και μηχανικούς :

«Ποτέ ο διευθύνων Σύμβουλος δεν εκτελεί εκσκαφές, σωληνώσεις και επιβλέψεις μηχανολογικών εργασιών. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, ούτε ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός και προφανώς δεν συνέταξα μελέτη ...Αναιρεί κάθε προσωπική μου ευθύνη» επισήμανε στην απολογία του.

Δεν είμαι μηχανικός για να έχω ευθύνη υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Ο Δημήτρης Μαγκάκος, κουμπάρος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σχολίασε για τον ισχυρισμό του: «Όταν έχεις μια επιχείρηση δε γίνεται να μη γνωρίζεις τι γίνεται μέσα στην επιχείρησή σου.Το μπαλάκι το πετάει στον Α, στον Β, στον Γ. Πως να εξηγήσεις στα παιδιά…» δηλώνει συγκινημένος.

Τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου έδειξε ο ιδιοκτήτης για τον μοιραίο σωλήνα

Για τη μελέτη και την επίβλεψη του μοιραίου σωλήνα έδειξε τον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό και νυν υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Μετά πάσης επιφυλάξεώς μου μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυργαγιάς» υποστήριξε.

Επίσης διέψευσε τον μηχανικό Γιώργο Δανίκα λέγοντας ότι είχε αποδεχθεί την προσφορά του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, 5 σπίτια έκλεισαν γιατί ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα εμπιστευόταν λάθος συνεργάτες!

Οι πυροσβέστες πάντως δεν πίστευαν στα αυτιά τους ακούγοντας το μηχάνημα που εντοπίζει εκρηκτικά μείγματα αερίων, να χτυπά σαν τρελό την ώρα της αυτοψίας, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο της Δήμητρας Τζιότζιου.

Χάθηκαν ζωές για ...13.000 ευρώ - Οι δύο μελέτες που θα απέτρεπαν την τραγωδια

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος του Star «δεν πιστεύαμε στα δικά μας αυτιά ακούγοντας τον μηχανολόγο μηχανικό Γιώργο Σκρουμπέλο να δηλώνει ότι για 13.000 ευρώ θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία!». Τόσο κόστιζαν δυο μελέτες που στερούνταν η επιχείρηση: Η μελέτη ΑΤΕΧ και ο Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας Έργου.

Μηχανολόγος Μηχανικός Γ. Σκρουμπέλος: Χάθηκαν ζωές για 13.000 ευρώ

«Ο φάκελος υγείας σου δίνει το πρόγραμμα συντήρησης. Θα είχε πρόγραμμα για τους υπόγειους σωλήνες. Αξία; 2 – 3.000 ευρώ. Αν είχε τη μελέτη ΑΤΕΧ η «Βιολάντα» θα είχε εγκαταστήσει συστήματα ανίχνευσης των διαρροών στα κατάλληλα σημεία και θα είχε επίσης και ένα πρόγραμμα συντήρησης και θα είχε αναγνωρίσει την υποβάθμιση της σωλήνας έγκαιρα. Δε θα κόστιζε πάνω από 10. 000 ευρώ» δήλωσε στο Star o μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτωρ διαχείρισης κινδύνων Γ. Σκρουμπέλος.

Αίτημα αποφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κλείνοντας την απολογία του ανέφερε ότι ήταν νόμιμες οι ενέργειες, για την οσμή αερίου πως δεν ήξερε, για τον καπνό στο φούρνο ότι ήταν σκόνη των δημητριακών και ότι είχε όλες τις μελέτες πυρασφάλειας. Θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.