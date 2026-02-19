Μαρία Μπακοδήμου: «Στην ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου»

Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια σε νέα της συνέντευξη

Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Μπακοδήμου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπακοδήμου θυμάται την επιθετική της συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της ψυχανάλυσης, λόγω της απώλειας του πατέρα της.
  • Αναγνωρίζει ότι πλήγωσε τη μητέρα της, αλλά προσπαθεί να αφήσει πίσω τις παλιές πληγές.
  • Τονίζει τη σημασία της αποδοχής των γονιών μας και της ανάγκης να μην μεταφέρουμε τα δικά τους τραύματα στα παιδιά μας.
  • Προτρέπει τους γονείς να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και να σπάνε τον κύκλο των τραυματικών σχέσεων.

Την περίοδο που υπήρξε «επιθετική» απέναντι στη μητέρα της θυμήθηκε η Μαρία Μπακοδήμου, εξηγώντας πως αυτό συνέβη, όταν ξεκίνησε ψυχανάλυση.

Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

Η συμπεριφορά της παρουσιάστριας, που σύντομα θα τη δούμε να παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος στο OPEN, τότε σχετιζόταν με την απώλεια του πατέρα της, ενώ θεωρεί πως κάποια στιγμή την πλήγωσε. 

Μαρία Μπακοδήμου: «Στην ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου»

«Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε», εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Μπακοδήμου σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!

Μαρία Μπακόδημου: Είναι επίσημο - Με αυτό το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει

Αν και πλήγωσε τη μητέρα της, προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν τότε ανάμεσά τους. «Μια μέρα την πλήγωσε πολύ κάτι, αλλά έχω καταλήξει ότι οι γονείς μας είναι αυτοί που είναι, ζήσαμε αυτά που ζήσαμε και ο δικός μας ρόλος ως ενήλικες είναι να τα αφήσουμε πίσω μας. Εκτός αν μιλάμε για κάτι σκληρά τραυματικό, όπου εκεί αφήνεις και τους γονείς σου πίσω, δεν χρειάζεται να συντηρήσεις μια σχέση με κάποιον που είναι ο κακοποιητής σου», πρόσθεσε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OPENtv (@opentvgr)

Αυτό που μετράει, τόνισε η παρουσιάστρια, είναι να μη μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του όσα σημάδεψαν τη δική του σχέση με τη μητέρα του και τον πατέρα του. «Μαλακώνεις λοιπόν αυτή τη σχέση γιατί και ο γονιός μεγάλωσε με έναν τρόπο που αυτά είχε εισπράξει και εκείνος, δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό του. Εσύ που το συνειδητοποιείς, λοιπόν, σπας αυτή την αλυσίδα, δεν το συνεχίζεις στο παιδί σου. Χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο σε μάς, που τώρα ειδικά με τις οθόνες δεν το κάνει κανείς».

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
