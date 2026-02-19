MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

«Θα πάρω την ομάδα επάνω στις πλάτες μου» είπε ο μάγειρας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας στο MasterChef, μετά την παραίτηση του Πάνου.
  • Η απόφαση για την αρχηγεία ελήφθη μέσω ψηφοφορίας από τους παίκτες.
  • Ο Τάσος δήλωσε ότι θα αναλάβει την ομάδα και θα δώσει το 150% για να την υποστηρίξει.
  • Ο νέος αρχηγός πρέπει να επιλέξει υποψήφιο προς αποχώρηση και έναν παίκτη με ασυλία.
  • Ο Τάσος επέλεξε τον Πάνο ως υποψήφιο προς αποχώρηση και τον Γιάννη για ασυλία.

Μετά τη «βόμβα» της παραίτησης του Πάνου από την αρχηγεία της κόκκινης μπριγάδας, ο Τάσος αναδείχθηκε ο νέος τους αρχηγός! Οι παίκτες αποφάσισαν να ψηφίσουν και να βγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Oι περισσότεροι θεώρησαν ότι ο Τάσος αξίζει τη θέση αυτή, αφού ο Πάνος δε θέλει πια να έχει το πιν.

masterchef

MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

Όπως τελικά αποφασίστηκε, ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός των Κόκκινων. «Είμαι νέος αρχηγός αλλά σίγουρα ήθελα να το πάρω πιο τίμια. Είχα πει ότι κάποια στιγμή ήθελα να κάνω battle με τον αρχηγό για να πάρω την αρχηγεία, σε κάποια φάση του διαγωνισμού. Τώρα όμως οι συνθήκες έφεραν αυτό, είμαι ο νέος αρχηγός, θα το δεχτώ και θα πάρω την ομάδα επάνω στις πλάτες μου και θα δώσω το 150%» είπε ο Τάσος.

«Θα στηρίξουμε τον νέο μας αρχηγό» είπαν με μια φωνή όλοι οι παίκτες της κόκκινης μπριγάδας. Ταυτόχρονα, όλοι εξέφρασαν τον σεβασμό τους στον «καλύτερο μάγειρα» Πάνο.

πανος masterchef

O Πάνος παραιτήθηκε από αρχηγός των κόκκινων

MasterChef: Η δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρει ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, Τάσος

MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

Mαζί με την αρχηγεία όμως, ήρθαν και τα δύσκολα για τον Τάσο. Όπως του ανακοίνωσαν οι κριτές, έπρεπε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Ο Σωτήρης Κοντιζάς άνοιξε τον φάκελο που προοριζόταν για εκείνον.

masterchef 10

Ο Τάσος πρέπει πρώτον, να επιλέξει κάποιον από τους συμπαίκτες του να είναι υποψήφιος προς αποχώρηση και δεύτερον, να διαλέξει έναν που θα έχει ασυλία.

Ο νέος αρχηγός διάλεξε για υποψήφιο προς αποχώρηση τον Πάνο.  «Σεφ, ο υποψήφιος θα είναι ο Πάνος, λόγω το ότι το έχει ζητήσει και την ασυλία θα την πάρει ο Γιάννης» είπε χαρακτηριστικά.

πανος

«Δείξε με» είπε ο Πάνος στον Τάσο για την υποψηφιότητα προς αποχώρηση

πανος masterchef

Ο Γιάννης έχει την ασυλία
