Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026, λόγω της Καθαράς Δευτέρας που «πέφτει» 23 Φεβρουαρίου.

Αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να «μπαίνουν» στους λογαριασμούς μια μέρα πριν, φέτος οι συντάξεις θα πιστωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αφού η Δευτέρα δεν είναι εργάσιμη.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις σε:

τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών)

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους η επίσημη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου