Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 20:15 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του
19.02.26 , 20:06 VW T-Roc: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το νέο μοντέλο
19.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
19.02.26 , 19:20 Πώς αμείβεται η φετινή Καθαρά Δευτέρα 23/2
19.02.26 , 19:09 Μητσοτάκης: Τι δήλωσε για την απαγόρευση πρόσβασης εφήβων στα social media
19.02.26 , 18:49 Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
19.02.26 , 18:48 Ρογδάκη: «Ζήτησαν διακόσμηση εκκλησίας σε γάμο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»
19.02.26 , 18:43 Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
19.02.26 , 18:41 Peugeot 3008: Νέες υβριδικές εκδόσεις για κάθε γούστο
19.02.26 , 18:22 Τραμπ: 10 ημέρες για να αποφασίσω εάν είναι πιθανή συμφωνία με Ιράν
19.02.26 , 18:09 Πατήρ Αντώνιος: «Αδυνατώ να πληρώσω 60.000 ευρώ. Ελπίζω στη βοήθειά σας»
19.02.26 , 17:52 Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!
19.02.26 , 17:24 Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
19.02.26 , 17:06 Honda Motorcycles: Πρωτιά στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025
19.02.26 , 16:53 JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου unplash (Christian Dubovan)
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου / Βίντεο αρχείου Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου.
  • Οι κύριες συντάξεις θα πιστωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αντί της 24ης Φεβρουαρίου.
  • Πληρωμές για τέως ταμεία Μη Μισθωτών, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Για άλλους συνταξιούχους, οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με χρήματα στους λογαριασμούς την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
  • Πληρώνονται κύριες συντάξεις από ΙΚΑ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΝΑΤ και Δημοσίου.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026, λόγω της Καθαράς Δευτέρας που «πέφτει» 23 Φεβρουαρίου.  

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή

Αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να «μπαίνουν» στους λογαριασμούς μια μέρα πριν, φέτος οι συντάξεις θα πιστωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αφού η Δευτέρα δεν είναι εργάσιμη.  

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις σε: 

  • τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ 
  • ΟΓΑ 
  • ΕΤΑΑ 
  • κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) 
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών) 

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου 

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους η επίσημη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

  • Τραπεζών 
  • ΟΤΕ 
  • ΔΕΗ 
  • ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) 
  • ΝΑΤ 
  • ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
  •  κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top