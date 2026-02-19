Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026, λόγω της Καθαράς Δευτέρας που «πέφτει» 23 Φεβρουαρίου.
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή
Αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να «μπαίνουν» στους λογαριασμούς μια μέρα πριν, φέτος οι συντάξεις θα πιστωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αφού η Δευτέρα δεν είναι εργάσιμη.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις σε:
- τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ
- ΟΓΑ
- ΕΤΑΑ
- κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών)
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου
Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους η επίσημη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Τραπεζών
- ΟΤΕ
- ΔΕΗ
- ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
- ΝΑΤ
- ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου