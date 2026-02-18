Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή

Λόγω της Καθαράς Δευτέρας επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τις Συντάξεις Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Έτσι, αυτοί που πληρώνονται στις 24 Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, ενώ όσοι πληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου θα τα δουν από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου.