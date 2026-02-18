Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία

Η «Αντιγόνη: C50» διεκδικεί το δικαίωμα στον αξιοπρεπή θάνατο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 16:53 Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»
18.02.26 , 16:52 «Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του
18.02.26 , 16:51 Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
18.02.26 , 16:43 Ενοίκια στα όρια: Ποιες γειτονιές της Αθήνας επιλέγουν πλέον οι ενοικιαστές
18.02.26 , 16:32 Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
18.02.26 , 16:31 Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού
18.02.26 , 16:27 Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου
18.02.26 , 16:12 Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
18.02.26 , 16:07 Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα
18.02.26 , 16:06 Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία
18.02.26 , 16:00 Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
18.02.26 , 15:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν
18.02.26 , 15:51 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα γεύμα για 100 άτομα
18.02.26 , 15:45 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή
18.02.26 , 15:41 Χρήστος Μάστορας: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μποφίλιου Και Χατζησοφιά Μιλάνε Για Την Ευθανασία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια σύγχρονη «Αντιγόνη» ανεβαίνει στο βήμα για να διεκδικήσει το δικαίωμα στην Αυτοδιάθεση και τον αξιοπρεπή θάνατο.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 19:00, στον χώρο «Σκηνή Μπρεχτ», πραγματοποιείται η παρουσίαση του θεατρικού έργου «Αντιγόνη: C50» του Γιώργου Τριανταφύλλου.

Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία

Μια εκδήλωση που ξεπερνά τα όρια της βιβλιοπαρουσίασης και μετατρέπεται σε ανοιχτό διάλογο για την Ευθανασία, την πολιτική εξουσία και τη γυναικεία αντίσταση.

Για το έργο θα μιλήσουν:

• Η Άννα Χατζησοφιά (Ηθοποιός, Συγγραφέας & πρώην Βουλευτής)
• Η Κατερίνα Χιωτίνη (Θεατρολόγος - Κριτικός Θεάτρου)
• Ο συγγραφέας, Γιώργος Τριανταφύλλου
Special Guest - Video Παρέμβαση:

Η ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου, με μια ξεχωριστή διαδικτυακή παρέμβαση, στέλνει το δικό της ηχηρό μήνυμα για το έργο και τους συμβολισμούς του στη σύγχρονη εποχή.

Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία
Καλλιτεχνικό Δρώμενο:

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ζωντανή παρουσίαση αποσπασμάτων του έργου επί σκηνής.

• Ερμηνεία: Αμελί Τριπαμπούκη, Βασίλης Μάραντος
• Σωματικό Θέατρο: Έλενα Σωτηριάδου, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός
• Μουσική: Η Αγγελική Πέππα (μαθήτρια της Ν. Μποφίλιου) θα ερμηνεύσει ζωντανά ένα νέο τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση, με τη συνοδεία του Βασίλη Μάραντου.
📍 ΠΟΥ: Σκηνή Μπρεχτ,
3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα 104 31
📅 ΠΟΤΕ: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | Ώρα 19:00
🎟️ ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη
Λίγα λόγια για το έργο:
Στο «Αντιγόνη: C50», η ηρωίδα δεν συγκρούεται για την ταφή ενός νεκρού, αλλά για τη λύτρωση της. Μια κραυγή για το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει το τέλος του, όταν το σώμα τον προδίδει,
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
 |
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ
 |
ΣΚΗΝΗ ΜΠΡΕΧΤ
 |
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top