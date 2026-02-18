Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια σύγχρονη «Αντιγόνη» ανεβαίνει στο βήμα για να διεκδικήσει το δικαίωμα στην Αυτοδιάθεση και τον αξιοπρεπή θάνατο.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 19:00, στον χώρο «Σκηνή Μπρεχτ», πραγματοποιείται η παρουσίαση του θεατρικού έργου «Αντιγόνη: C50» του Γιώργου Τριανταφύλλου.

Μια εκδήλωση που ξεπερνά τα όρια της βιβλιοπαρουσίασης και μετατρέπεται σε ανοιχτό διάλογο για την Ευθανασία, την πολιτική εξουσία και τη γυναικεία αντίσταση.

Για το έργο θα μιλήσουν:

• Η Άννα Χατζησοφιά (Ηθοποιός, Συγγραφέας & πρώην Βουλευτής)

• Η Κατερίνα Χιωτίνη (Θεατρολόγος - Κριτικός Θεάτρου)

• Ο συγγραφέας, Γιώργος Τριανταφύλλου

Special Guest - Video Παρέμβαση:

Η ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου, με μια ξεχωριστή διαδικτυακή παρέμβαση, στέλνει το δικό της ηχηρό μήνυμα για το έργο και τους συμβολισμούς του στη σύγχρονη εποχή.



Καλλιτεχνικό Δρώμενο:

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ζωντανή παρουσίαση αποσπασμάτων του έργου επί σκηνής.

• Ερμηνεία: Αμελί Τριπαμπούκη, Βασίλης Μάραντος

• Σωματικό Θέατρο: Έλενα Σωτηριάδου, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός

• Μουσική: Η Αγγελική Πέππα (μαθήτρια της Ν. Μποφίλιου) θα ερμηνεύσει ζωντανά ένα νέο τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση, με τη συνοδεία του Βασίλη Μάραντου.

📍 ΠΟΥ: Σκηνή Μπρεχτ,

3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα 104 31

📅 ΠΟΤΕ: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | Ώρα 19:00

🎟️ ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη

Λίγα λόγια για το έργο:

Στο «Αντιγόνη: C50», η ηρωίδα δεν συγκρούεται για την ταφή ενός νεκρού, αλλά για τη λύτρωση της. Μια κραυγή για το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει το τέλος του, όταν το σώμα τον προδίδει,

