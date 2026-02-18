Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού

Οι ευχές των παρουσιαστών και των δημοσιογράφων για το 2026 στο star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 17:40 Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!
18.02.26 , 16:53 Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»
18.02.26 , 16:52 «Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του
18.02.26 , 16:51 Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
18.02.26 , 16:43 Ενοίκια στα όρια: Ποιες γειτονιές της Αθήνας επιλέγουν πλέον οι ενοικιαστές
18.02.26 , 16:32 Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
18.02.26 , 16:31 Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού
18.02.26 , 16:27 Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου
18.02.26 , 16:12 Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
18.02.26 , 16:07 Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα
18.02.26 , 16:06 Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία
18.02.26 , 16:00 Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
18.02.26 , 15:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν
18.02.26 , 15:51 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα γεύμα για 100 άτομα
18.02.26 , 15:45 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κοπή Πίτας Star 2026/ star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κοπή της πίτας του Star Channel πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου στο Anassa City Events και το Glasshouse.
  • Στη βραδιά συμμετείχαν παρουσιαστές και δημοσιογράφοι του σταθμού, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε ότι το φλουρί πήγε στο Χριστό και την Παναγία.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δήλωσε ότι ο Τροχός της Τύχης θα συνεχίσει να παίζει σε όλη την Ελλάδα.
  • Η βραδιά περιλάμβανε ζωντανή μουσική από το συγκρότημα Walkman The Band.

Η κοπή της πίτας του Star Channel πραγματοποιήθηκε χθες, Tρίτη 17 Φεβρουαρίου, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό, στον εντυπωσιακό χώρο του Anassa City Events, και το ολοκαίνουριο Glasshouse!

ανασα ιβεντς

«Ελάτε να βρεθούμε όλοι μαζί, κάτω από τη γυάλινη οροφή του, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, μουσική, λάμψη, για να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρονιά και φυσικά να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί της βραδιάς!» έγραφε η πρόσκληση και πράγματι, αυτό ακριβώς ζήσαμε.

Κάτω από τη γυάλινη οροφή του Glasshouse, συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι του ψυχαγωγικού και ενημερωτικού τομέα του σταθμού, αλλά και οι πολύτιμοι συνεργάτες πίσω από τις κάμερες, εκείνοι που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να φτάνει το αποτέλεσμα άρτιο στους τηλεθεατές. 

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία και τον λόγο τους αγαπημένοι παρουσιαστές και δημοσιογράφοι του σταθμού. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, το δυναμικό δίδυμο της εκπομπής Breakfast@Star ευχήθηκε υγεία, ωραίες συνεργασίες, αγάπη και ομόνοια.

κοπη πιτας σταρ 2026

«Να 'χουμε μια πολύ ωραία χρονιά, να περνάμε καλά. Τα καλύτερα έρχονται!», είπε με τη σειρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, παρουσιάστρια και κριτής του Greece's Next Top Model.

κοπη πιτας σταρ 2026

Η Ζήνα Κουτσελίνη, παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, αποκάλυψε ότι το φλουρί φέτος - και στο σπίτι της και την εκπομπή της - πήγε στο Χριστό και την Παναγία. «Δεν το κέρδισε κάποιος από 'μας, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου» είπε χαρακτηριστικά στο star.gr. 

κοπη πιτας σταρ 2026

Ο Κώστας Στεφανής και ο Μάνος Στεφανής, παρουσιαστές της εκπομπής Traction, ευχήθηκαν να είμαστε υγιείς και να χαμογελάμε. Το ίδιο και η αστρολόγος Άση Μπήλιου.

στεφανης σταρ

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης και του Club 1%, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ τόνισε ότι δε θα σταματήσει ο Τροχός μέχρι να παίξει όλη η Ελλάδα. Με τη σειρά του, ο Γιώργος Ευγενίδης, παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του Star, είπε πως το Star αποτελεί πια οικογένειά του. 

κοπη πιτας σταρ 2026

Η Δέσποινα Μοιραράκη, παρουσιάστρια του Cash or Trash, μίλησε με πάθος για την εκπομπή της και την επιχείρησή της.

κοπη πιτας σταρ 2026

Η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη, παρουσιάστριες ειδήσεων του Star, έδωσαν τις δικές τους ευχές για το 2026.

Ο Έντι Γαβριηλίδης, κριτής του GNTM, καθώς και η Νάντια Μπέλε από το Cash or Trash, νέα μέλη στην οικογένεια του Star, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον τηλεοπτικό σταθμό.

Και όταν τα φώτα χαμήλωσαν και η μουσική δυνάμωσε, και το συγκρότημα Walkman The Band, τραγούδησε live μεγάλες επιτυχίες και εμείς χορέψαμε στους ρυθμούς της Eurovision - και όχι μόνο! 

κοπη πιτας σταρ 2026

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 |
ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΕΛΕ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΡΑΝΙΑ ΤΡΑΓΟΜΑΛΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top