Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού

Η κοπή της πίτας του Star Channel πραγματοποιήθηκε χθες, Tρίτη 17 Φεβρουαρίου, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό, στον εντυπωσιακό χώρο του Anassa City Events, και το ολοκαίνουριο Glasshouse!

«Ελάτε να βρεθούμε όλοι μαζί, κάτω από τη γυάλινη οροφή του, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, μουσική, λάμψη, για να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρονιά και φυσικά να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί της βραδιάς!» έγραφε η πρόσκληση και πράγματι, αυτό ακριβώς ζήσαμε.

Κάτω από τη γυάλινη οροφή του Glasshouse, συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι του ψυχαγωγικού και ενημερωτικού τομέα του σταθμού, αλλά και οι πολύτιμοι συνεργάτες πίσω από τις κάμερες, εκείνοι που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να φτάνει το αποτέλεσμα άρτιο στους τηλεθεατές.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία και τον λόγο τους αγαπημένοι παρουσιαστές και δημοσιογράφοι του σταθμού. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, το δυναμικό δίδυμο της εκπομπής Breakfast@Star ευχήθηκε υγεία, ωραίες συνεργασίες, αγάπη και ομόνοια.

«Να 'χουμε μια πολύ ωραία χρονιά, να περνάμε καλά. Τα καλύτερα έρχονται!», είπε με τη σειρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, παρουσιάστρια και κριτής του Greece's Next Top Model.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, αποκάλυψε ότι το φλουρί φέτος - και στο σπίτι της και την εκπομπή της - πήγε στο Χριστό και την Παναγία. «Δεν το κέρδισε κάποιος από 'μας, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου» είπε χαρακτηριστικά στο star.gr.

Ο Κώστας Στεφανής και ο Μάνος Στεφανής, παρουσιαστές της εκπομπής Traction, ευχήθηκαν να είμαστε υγιείς και να χαμογελάμε. Το ίδιο και η αστρολόγος Άση Μπήλιου.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης και του Club 1%, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ τόνισε ότι δε θα σταματήσει ο Τροχός μέχρι να παίξει όλη η Ελλάδα. Με τη σειρά του, ο Γιώργος Ευγενίδης, παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του Star, είπε πως το Star αποτελεί πια οικογένειά του.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, παρουσιάστρια του Cash or Trash, μίλησε με πάθος για την εκπομπή της και την επιχείρησή της.

Η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη, παρουσιάστριες ειδήσεων του Star, έδωσαν τις δικές τους ευχές για το 2026.

Ο Έντι Γαβριηλίδης, κριτής του GNTM, καθώς και η Νάντια Μπέλε από το Cash or Trash, νέα μέλη στην οικογένεια του Star, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον τηλεοπτικό σταθμό.

Και όταν τα φώτα χαμήλωσαν και η μουσική δυνάμωσε, και το συγκρότημα Walkman The Band, τραγούδησε live μεγάλες επιτυχίες και εμείς χορέψαμε στους ρυθμούς της Eurovision - και όχι μόνο!