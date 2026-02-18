Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου

Συνελήφθη πριν από λίγο ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού μέσα στο γραφείο του οποίου διαπράχθηκε η δολοφονία βαρυποινίτη κρατουμένου από άλλον κρατούμενο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστό ο ανακριτής τον θεωρεί συνεργό στη δολοφονία του κρατούμενου.

Δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του Αρχιφύλακα ο Ανακριτής

Παρά τους ισχυρισμούς του Αρχιφύλακα κατά την απολογία του, ο Ανακριτής δεν πείστηκε ότι δεν είχε σχέση με το μοιραίο συμβάν μέσα στο γραφείο του. Αντιθέτως, έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο 50χρονος λειτούργησε ως συνεργός, διευκολύνοντας ή καλύπτοντας ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του ισοβίτη.

Η σύλληψή του έγινε με ειδικό ένταλμα, καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του ήταν καταλυτική για την τέλεση του εγκλήματος εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Έρευνες για «κυκλώματα» εντός των φυλακών

Με την προφυλάκιση του Αρχιφύλακα ξεκινά ένας νέος κύκλος ερευνών, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν πίσω από τη δολοφονία του Παπαδάτου κρύβονται κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος ή αν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση διαφθοράς.



