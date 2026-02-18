Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου

Μέσα στο γραφείο του στις φυλακές το αιματηρό περιστατικό

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού (Βίντεο Star 17/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου.
  • Ο ανακριτής τον θεωρεί συνεργό, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι διευκόλυνε τη δολοφονία.
  • Η σύλληψή του έγινε με ειδικό ένταλμα, κρίθηκε καταλυτική για το έγκλημα.
  • Αρχίζουν έρευνες για κυκλώματα εντός των φυλακών, εξετάζοντας οργανωμένο έγκλημα ή διαφθορά.
  • Η δολοφονία του κρατούμενου Παπαδάτου προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στις φυλακές.

Συνελήφθη πριν από λίγο ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού μέσα στο γραφείο του οποίου διαπράχθηκε η δολοφονία βαρυποινίτη κρατουμένου από άλλον κρατούμενο. 

Δολοφονία ισοβίτη μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστό ο ανακριτής τον θεωρεί συνεργό  στη δολοφονία του κρατούμενου.   

 

Δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του Αρχιφύλακα ο Ανακριτής 

Παρά τους ισχυρισμούς του Αρχιφύλακα κατά την απολογία του, ο Ανακριτής δεν πείστηκε ότι δεν είχε σχέση με το μοιραίο συμβάν μέσα στο γραφείο του. Αντιθέτως, έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο 50χρονος λειτούργησε ως συνεργός, διευκολύνοντας ή καλύπτοντας ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του ισοβίτη.

Η σύλληψή του έγινε με ειδικό ένταλμα, καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του ήταν καταλυτική για την τέλεση του εγκλήματος εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Έρευνες για «κυκλώματα» εντός των φυλακών

Με την προφυλάκιση του Αρχιφύλακα ξεκινά ένας νέος κύκλος ερευνών, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν πίσω από τη δολοφονία του Παπαδάτου κρύβονται κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος ή αν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση διαφθοράς. 


 

