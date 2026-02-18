Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Απομακρύνεται για δύο περίπου εβδομάδες η πιθανότητα σύγκρουσης

18.02.26 , 16:12 Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Γραφείο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από το AP
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star 16/02/2026
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκλιμακώνεται προσωρινά μετά από θετικές συνομιλίες στη Γενεύη.
  • Επιτεύχθηκε γενική συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά παραμένουν διαφωνίες για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων.
  • Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, προειδοποιώντας για πιθανές επιθέσεις.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ενώ ο Αγιατολάχ απειλεί με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου να είναι ορατός.

Η πιθανότητα μιας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, μετά από συνομιλίες στη Γενεύη χθες, που το Ιράν χαρακτήρισε «θετικές». 

Επιτεύχθηκε μια γενική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να περιμένει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις για κάποια σημεία στα οποία ακόμα διαφωνούν, αλλά όχι για πολύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους στο Air Force One

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους για τις τελευταίες εξελίξεις στο Air Force One σε σύντομο ταξίδι του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα 16/02/2026 (AP Photo/Matt Rourke)

Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Το σενάριο μίας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης δεν είναι απίθανο, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναφέρουν πως οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες και να έχουν μεγάλη διάρκεια. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη.

O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει το καθεστώς με στρατιωτική δράση μετά την αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που ξεκίνησαν τέλη Δεκεμβρίου και κατέληξαν τον Ιανουάριο σε μαζικές συλλήψεις και χιλιάδες νεκρούς.

Ιρανές κυματίζουν σημαίες του Ιράν σε κυβερνητική τελετή για τους νεκρούς των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου σε τζαμί στην Τεχεράνη

Ιρανές κυματίζουν σημαίες του Ιράν σε οργανωμένη από την κυβέρνηση τελετή για τους νεκρούς των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου σε τζαμί στην Τεχεράνη, 17/02/2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Τα σημεία διαφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας

Το Ιράν προσπαθεί να περιορίσει τη συμφωνία στο πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά ο Τραμπ θέλει να συμπεριλάβει στη συμφωνία και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, καθώς και τη χρηματοδότηση από το καθεστώς ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance είπε στο Fox News πως αυτά αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για το Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει πως η ένοπλη σύγκρουση είναι ακόμα στο τραπέζι, αν δε λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο Τραμπ τελικά έχει πει πως το καλύτερο θα ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Σενάρια γενικευμένου πολέμου αν βομβαρδιστεί το Ιράν

Ο Αγιατολάχ από την πλευρά του έχει απειλήσει με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και συμμάχους της Αμερικής, όπως την πετρελαιοπαραγωγό Σαουδική Αραβία, με τα αντίστοιχα προβλήματα που κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει στις αγορές πετρελαίου.

