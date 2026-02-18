Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Η πιθανότητα μιας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, μετά από συνομιλίες στη Γενεύη χθες, που το Ιράν χαρακτήρισε «θετικές».

Επιτεύχθηκε μια γενική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να περιμένει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις για κάποια σημεία στα οποία ακόμα διαφωνούν, αλλά όχι για πολύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους για τις τελευταίες εξελίξεις στο Air Force One σε σύντομο ταξίδι του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα 16/02/2026 (AP Photo/Matt Rourke)

Το σενάριο μίας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης δεν είναι απίθανο, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναφέρουν πως οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες και να έχουν μεγάλη διάρκεια. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει το καθεστώς με στρατιωτική δράση μετά την αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που ξεκίνησαν τέλη Δεκεμβρίου και κατέληξαν τον Ιανουάριο σε μαζικές συλλήψεις και χιλιάδες νεκρούς.

Ιρανές κυματίζουν σημαίες του Ιράν σε οργανωμένη από την κυβέρνηση τελετή για τους νεκρούς των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου σε τζαμί στην Τεχεράνη, 17/02/2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Τα σημεία διαφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας

Το Ιράν προσπαθεί να περιορίσει τη συμφωνία στο πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά ο Τραμπ θέλει να συμπεριλάβει στη συμφωνία και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, καθώς και τη χρηματοδότηση από το καθεστώς ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance είπε στο Fox News πως αυτά αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για το Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει πως η ένοπλη σύγκρουση είναι ακόμα στο τραπέζι, αν δε λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο Τραμπ τελικά έχει πει πως το καλύτερο θα ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Σενάρια γενικευμένου πολέμου αν βομβαρδιστεί το Ιράν

Ο Αγιατολάχ από την πλευρά του έχει απειλήσει με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και συμμάχους της Αμερικής, όπως την πετρελαιοπαραγωγό Σαουδική Αραβία, με τα αντίστοιχα προβλήματα που κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει στις αγορές πετρελαίου.