Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Πιθανό χτύπημα ΗΠΑ σε Ιράν αν δε μιλήσει η διπλωματία

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν περιλαμβάνει αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου για 3-5 χρόνια και απαλλαγή από 450 κιλά υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τους όρους της αμερικανικής πρότασης, σύμφωνα με Ιρανό δημοσιογράφο.
  • Αμερικανός αξιωματούχος αρνείται ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν τέτοια πρόταση.
  • Σημαντικές διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στη Γενεύη την Τρίτη, με πιθανές στρατιωτικές επιπτώσεις αν δεν υπάρξει πρόοδος.
  • Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το μπρα ντε φερ Ηνωμένων Πολιτειών - Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εντείνεται. Οι όροι που βάζει στο τραπέζι η κάθε πλευρά, δεν επιτρέπουν στα τύμπανα πολέμου να «σιγήσουν». Ιρανός δημοσιογράφος αποκάλυψε τί περιλαμβάνει η Αμερικανική πρόταση. 

O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο

Η αποκάλυψη Ιρανου δημοσιογράφου

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, δύο όους φαίνεται ότι βάζουν οι Αμερικανοί: 

1. Να αναστείλει το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου για 3 ως 5 χρόνια. Προσωρινά δηλαδή και μετά να παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο σε χαμηλά επίπεδα, για να μην μπορούν οι Ιρανοί να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, αλλά να μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. 

Η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά

Η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά

Η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά 

2. Να απαλλαγούν από 450 κιλά ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού, που έχουν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή εκτός της χώρας. Ο Ιρανός δημοσιογράφος Αλί Γκούλ-χακι, που έκανε την αποκάλυψη, λέει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη απορρίψει αυτούς τους όρους. Από την άλλη, σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος αρνείται ότι ΗΠΑ υπέβαλαν τέτοια πρόταση. 

Πιθανό χτύπημα ΗΠΑ σε Ιράν αν δε μιλήσει η διπλωματία

Όλα θα κριθούν την Τρίτη, στη Γενεύη. Ο Τραμπ στέλνει τον Γιούτκοφ και τον Κούσνερ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς. Αν δε «μιλήσει» η διπλωματία, καραδοκεί ένα αεροπλανοφόρο. Όλα είναι πιθανά. Ακόμα ένα Αμερικανικό χτύπημα. «Aν μας επιτεθούν, θα υποφέρουν όλοι», προειδοποιεί ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν μιλώντας στο BBC.

