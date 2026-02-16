Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Το μπρα ντε φερ Ηνωμένων Πολιτειών - Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εντείνεται. Οι όροι που βάζει στο τραπέζι η κάθε πλευρά, δεν επιτρέπουν στα τύμπανα πολέμου να «σιγήσουν». Ιρανός δημοσιογράφος αποκάλυψε τί περιλαμβάνει η Αμερικανική πρόταση.
O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο
Η αποκάλυψη Ιρανου δημοσιογράφου
Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, δύο όους φαίνεται ότι βάζουν οι Αμερικανοί:
1. Να αναστείλει το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου για 3 ως 5 χρόνια. Προσωρινά δηλαδή και μετά να παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο σε χαμηλά επίπεδα, για να μην μπορούν οι Ιρανοί να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, αλλά να μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
2. Να απαλλαγούν από 450 κιλά ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού, που έχουν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή εκτός της χώρας. Ο Ιρανός δημοσιογράφος Αλί Γκούλ-χακι, που έκανε την αποκάλυψη, λέει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη απορρίψει αυτούς τους όρους. Από την άλλη, σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος αρνείται ότι ΗΠΑ υπέβαλαν τέτοια πρόταση.
Πιθανό χτύπημα ΗΠΑ σε Ιράν αν δε μιλήσει η διπλωματία
Όλα θα κριθούν την Τρίτη, στη Γενεύη. Ο Τραμπ στέλνει τον Γιούτκοφ και τον Κούσνερ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς. Αν δε «μιλήσει» η διπλωματία, καραδοκεί ένα αεροπλανοφόρο. Όλα είναι πιθανά. Ακόμα ένα Αμερικανικό χτύπημα. «Aν μας επιτεθούν, θα υποφέρουν όλοι», προειδοποιεί ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν μιλώντας στο BBC.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.