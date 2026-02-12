Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»

Ο τραγουδιστής περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που πέρασε η οικογένεια

Κυριάκος Κυανός: Όσα είπε για την περιπέτεια υγείας της κόρης του/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Κυανός περιγράφει την επικίνδυνη περιπέτεια υγείας της 6χρονης κόρης του, Αργυρώ, όταν έσκασε η σκωληκοειδίτιδά της.
  • Ο τραγουδιστής είχε προσωπική εμπειρία με την ίδια κατάσταση στην ίδια ηλικία και αναγνώρισε τα σημάδια.
  • Η κόρη του μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της είναι τώρα καλή.
  • Ο Κυριάκος Κυανός θα εμφανίζεται με άλλους καλλιτέχνες σε γνωστό μαγαζί του Πειραιά από τις 13 Φεβρουαρίου.
  • Αναφέρθηκε και σε ένα απρόοπτο περιστατικό επί σκηνής με θαυμάστρια που του πέταξε λουλούδια με πιρούνι.

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η κόρη του μίλησε ο Κυριακός Κυανός. Όπως περιέγραψε ο τραγουδιστής, έζησαν στιγμές μεγάλης αγωνίας όταν έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης του.

 

Κυανός: «Πήγα για ένα πρόβλημα στο πόδι και τελικά μου βρήκαν καρκίνο»

«Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ το έχω περάσει στην ίδια ηλικία. Είχα την εμπειρία να ξεχωρίσω τα σημάδια. Την πήρα αγκαλιά όπως ήμασταν από τα γενέθλια και την πήγα στο νοσοκομείο. Μου την πήραν από τα χέρια, ήταν τρομακτικό να σου παίρνουν το παιδί από τα χέρια και να μην ξέρεις τι θα συμβεί. Όλα πήγαν καλά. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στο Happy Day.

O Kυριάκος Κυανός έχει μια κόρη 6 χρόνων, την Αργυρώ, την οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Στάτη Μπούρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2021 και την ίδια μέρα, βάφτισε και την κόρη του. 

Γάμος Κυριάκου Κυανού και Στάτης Μπούρα, τον Σεπτέμβριο του 2021/ NDP

Γάμος Κυριάκου Κυανού και Στάτης Μπούρα, τον Σεπτέμβριο του 2021/ NDP

Ο τραγουδιστής θα εμφανίζεται μαζί με την Κατερίνα Στικούδη, τη Σοφία Δανέζη και τον Κωνσταντίνο Νάζη σε γνωστό μαγαζί του Πειραιά, από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Με αφορμή την πρεμιέρα τους, ο Κυριάκος Κυανός θυμήθηκε κι ένα απρόοπτο περιστατικό που του έχει συμβεί επί σκηνής στο παρελθόν. 

Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega

«Μου έχει συμβεί θαυμάστρια να μου πετάξει λουλούδια και είχε μέσα κι ένα πιρουνάκι, που ήταν για τα φρουτάκια. Όπως τα πήρε από το τραπέζι, τα πέταξε και μου καρφώθηκε στο φρύδι, κρεμόταν το πιρούνι», κατέληξε ο Κυριάκος Κυανός.
 

