Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η κόρη του μίλησε ο Κυριακός Κυανός. Όπως περιέγραψε ο τραγουδιστής, έζησαν στιγμές μεγάλης αγωνίας όταν έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης του.

«Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ το έχω περάσει στην ίδια ηλικία. Είχα την εμπειρία να ξεχωρίσω τα σημάδια. Την πήρα αγκαλιά όπως ήμασταν από τα γενέθλια και την πήγα στο νοσοκομείο. Μου την πήραν από τα χέρια, ήταν τρομακτικό να σου παίρνουν το παιδί από τα χέρια και να μην ξέρεις τι θα συμβεί. Όλα πήγαν καλά. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στο Happy Day.

O Kυριάκος Κυανός έχει μια κόρη 6 χρόνων, την Αργυρώ, την οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Στάτη Μπούρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2021 και την ίδια μέρα, βάφτισε και την κόρη του.

Γάμος Κυριάκου Κυανού και Στάτης Μπούρα, τον Σεπτέμβριο του 2021/ NDP

Ο τραγουδιστής θα εμφανίζεται μαζί με την Κατερίνα Στικούδη, τη Σοφία Δανέζη και τον Κωνσταντίνο Νάζη σε γνωστό μαγαζί του Πειραιά, από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Με αφορμή την πρεμιέρα τους, ο Κυριάκος Κυανός θυμήθηκε κι ένα απρόοπτο περιστατικό που του έχει συμβεί επί σκηνής στο παρελθόν.

«Μου έχει συμβεί θαυμάστρια να μου πετάξει λουλούδια και είχε μέσα κι ένα πιρουνάκι, που ήταν για τα φρουτάκια. Όπως τα πήρε από το τραπέζι, τα πέταξε και μου καρφώθηκε στο φρύδι, κρεμόταν το πιρούνι», κατέληξε ο Κυριάκος Κυανός.

