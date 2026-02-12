Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.
Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πατήσει απότομα φρένο ένα άλλο όχημα που ακολουθούσε και να προκληθεί η σύγκρουση.
Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.