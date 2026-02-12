Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Σημειώθηκε και καραμπόλα τέσσάρων οχημάτων

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην Νέα Σμύρνη.
  • Δυνάμεις αστυνομίας και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για βοήθεια και ρύθμιση κυκλοφορίας.
  • Η κατάσταση του τραυματία παραμένει άγνωστη, οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
  • Σημειώθηκε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, με μόνο υλικές ζημιές.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. 

Τροχαίο Σπάτα: Αυτοκίνητο «Καρφώθηκε» Σε Δέντρο - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. 

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Διαπληκτίστηκαν για ένα δέμα

Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πατήσει απότομα φρένο ένα άλλο όχημα που ακολουθούσε και να προκληθεί η σύγκρουση.

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
 

