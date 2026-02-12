Ford Explorer και Capri: Με αυτονομία έως και 627 χιλιόμετρα

Ford Explorer και Capri: Με αυτονομία έως και 627 χιλιόμετρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα Ford Explorer και Capri προσφέρουν αυτονομία έως 627 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτιση.
  • Το Explorer είναι αμιγώς ηλεκτρικό SUV με προηγμένη συνδεσιμότητα και γρήγορη φόρτιση 25 λεπτών.
  • Το Capri είναι ένα οικογενειακό crossover με σπορ σχεδίαση και προσαρμόσιμα προφίλ οδήγησης.
  • Οι εκδόσεις Extended Range διαθέτουν μπαταρίες NMC με αυτονομία έως 602 km για το Explorer και 627 km για το Capri.
  • Οι εκδόσεις Standard Range προσφέρουν μπαταρίες LFP με αυτονομία έως 444 km για το Explorer και 464 km για το Capri.

Μέσα από ένα πλήθος επιλογών μπαταρίας και συστημάτων κίνησης, τα Ford Explorer και Capri δίνουν στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους, με κοινό πάντα παρονομαστή την κορυφαία αποδοτικότητα που εξασφαλίζει αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση έως τα 627 km.

Το Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με εμβληματική σχεδίαση με επιρροές από την αμερικανική παράδοση της μάρκας, το οποίο προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα σε συνδυασμό με απαράμιλλα επίπεδα άνεσης, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο EV τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις αποδράσεις τους. Η ηλεκτρική ταυτότητά του ενισχύεται από την προηγμένη συνδεσιμότητα, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC Move της Ford και μια ρυθμιζόμενη οθόνη 14,6 ιντσών, καθώς και από τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε χρόνο μόλις 25 λεπτά.

Ford Explorer και Capri: Με αυτονομία έως και 627 χιλιόμετρα

Με τη σειρά του, το Ford Capri φέρνει στο σήμερα ένα θρυλικό όνομα του παρελθόντος σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Πρόκειται για ένα οικογενειακό crossover με σπορ κουπέ παρουσία, δυναμικές γραμμές και έμφαση σε τεχνολογίες, οι οποίες αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης όπως τα επιλέξιμα προφίλ που προσαρμόζουν την απόκριση και την συμπεριφορά στις ανάγκες και προτιμήσεις των οδηγών. Συνδυάζει μοναδικό στυλ και πρακτικότητα για όλους τους επιβάτες, απευθυνόμενο σε αυτούς που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Γκάμα πολλών «επιπέδων» για κάθε απαίτηση και ανάγκη με αυτονομία έως και 627 km

Στην πλούσια γκάμα εκδόσεων των Ford Explorer και Capri η μπαταρία υψηλής τάσης και το σύστημα κίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία οδήγησης και την συνολική αποδοτικότητα. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου κοβαλτίου μαγγανίου (NMC) με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh, οι οποίες εξασφαλίζουν κορυφαία αυτονομία έως 602 km για το Explorer και έως 627 km για το Capri. Παράλληλα, οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 286 PS και ροπή 545 Nm στην πισωκίνητη διαμόρφωση RWD, προσφέροντας δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση, ενώ οι τετρακίνητες AWD αυξάνουν την ισχύ στα 340 PS και τη ροπή στα 679 Nm, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο σπορ και ευέλικτη οδηγική εμπειρία.

Παράλληλα, στις εκδόσεις Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) των δύο μοντέλων, η Ford προσφέρει τώρα μία νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να την φορτίζουν τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Με τη νέα αυτή μπαταρία, οι εκδόσεις Standard Range των δύο μοντέλων προφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με πριν, φτάνοντας έως και 444 km στην περίπτωση του Explorer και έως 464 km σε εκείνη του Capri με μία φόρτιση. Ταυτόχρονα, η νέα διαμόρφωση στις εκδόσεις Standard Range των Ford Explorer και Capri περιλαμβάνει τώρα έναν ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 190 PS και ροπή 350 Nm για ακόμα πιο δυναμική και άμεση απόκριση στην οδήγηση.

